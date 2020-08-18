Какая судьба ждет Козерога

Козерог – десятый знак зодиака.

На зодиакальном круге Козерог располагается на самой вершине, так что на протяжении всей своей жизни он лезет в гору, невзирая на препятствия и чужие мнения.

Достичь цели – это главная задача представителей этого упрямого знака. Даже если они кажутся мягкими и податливыми, не верьте: это настоящие монстры, и они пойдут на многое, чтобы добиться своего. Впрочем, это «свое» может быть очень милым, тогда Козерог покажется самым честным, самым добрым и милосердным человеком в мире. Вот Жанна-д’Арк, говорят, была Козерогом. И Сталин, кстати, тоже.

Знаком Козерога управляет Сатурн, планета строгости и ограничений, так что становится ясно, почему Козероги часто такие угрюмые. Они слишком ясно ощущают, что время идет, а дело не двигается с места. Они видят ошибки, несовершенства этого мира, людей в нем и самих себя. Да, к себе Козероги критичны и часто себя ругают. Это оборачивается, конечно, психологическими травмами и большими успехами в профессиональной деятельности. Ну, хоть где-то!

Стать экспертом в своей области – задача всей жизни Козерога. Что бы он ни делал, чем бы ни занимался, Козерог доходит до самой вершины, становясь настоящим гуру, за рекомендациями к которому выстраивается целая очередь. Это не тот человек, который будет лить вам мед в уши, но тот, который окажет вам самую ценную услугу. За которую, кстати, вы прилично заплатите, потому что Козерог – настоящий материалист.

Впрочем, духовное Козерог ценит больше. Внутри каждого Козера живет настоящий проповедник, монах, аскет. И на самом деле высшая задача этого знака – укрепившись материально, постичь свою духовную суть, соединиться с чем-то высшим. Не каждый Козерог поднимается на этот уровень, но совершенно точно каждый туда стремится, что-то толкает его искать и не сдаваться, брать новые вершины.

Что до эмоционально жизни Козерога – о, она может быть очень богатой и сочной. Это происходит с теми, кто разрешил себе чувствовать, открыв себе свою лунную суть, свою душу. А вообще у Козерогов проблемы с сентиментальностью, они не хотят никому – даже себе – показывать собственную уязвимость и человечность. Понятно, что это создает кучу проблем в отношениях (особенно в отношениях с самим собой).

Козерог – это тот, кто постоянно решает дилемму: идти быстро, но одному, или медленно, но вдвоем. Периодически находя счастье в союзе, Козерог замедляется, но потом снова освобождается от привязанностей и совершает квантовый скачок – в свое прекрасное будущее, к своей заветной цели.

Дарья Лопушкова