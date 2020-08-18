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Определены самые сильные мужские имена

Рамблер9 часов назад

Смотрите ролик и узнайте о самых сильных мужских именах. Эти имена обладают мощной энергетикой и дарят носителям силу, которая помогает им покорять любые вершины. Одно из самых популярных во все века мужских имён - Александр. Носители этого греческого имени вошли в историю как харизматичные лидеры, сумевшие из всех неприятностей выйти победителями. Но Александр - не единственное сильное имя, о других расскажет ролик.

Ранее «Рамблер» назвал 4 знака зодиака, которые захотят вернуть вас после расставания.

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