Приметы на 18 августа: что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется оставлять детей одних в комнате.

Особенно это касается тех, кому не исполнилось 7 лет. Считается, что тёмные силы могут напасть на ребёнка и наслать на него страхи, от которых избавиться не удастся ещё очень долго.

Во время физической работы нельзя разговаривать и ссориться, иначе она окажется напрасной. Бесполезными будут и заключенные в этот день сделки и подписанные договоры.

18 августа нельзя ругаться с родными. В противном случае на спорщиков нападет недуг, справиться с которым можно будет только сообща. А сделать это, будучи в ссоре, окажется довольно сложно.

К слову, под запретом в этот день и просто нецензурная лексика. Если сквернословить, то, по поверьям, во рту выскочит большой типун.

Предстоящие сутки будут непростыми в энергетическом плане. В связи с этим и сны могут оказаться тяжелыми. Если вы хотите разобраться в них, то потребуется помощь психолога. Если же желаете поскорее забыть увиденное, расскажите обо всем бегущей воде.