Ясновидящая: «Принц Гарри изменился под влиянием Меган»

Книга Омида Скоби и Кэролин Дюран «В поисках счастья» о жизни Меган Маркл и принца Гарри наделала немало шума.

Супругов, которые и без этого постоянно становились объектом внимания прессы, теперь не обсуждает лишь ленивый. Книга изобилует подробностями личной жизни пары, а также их отношений с королевской семьей. Обилие новостей, которые моментально появились в СМИ со ссылкой на издание, сама Меган уже успела назвать «токсичными».

«Цифровое пространство и медиапространство требуют монетизации. В попытке привлечь внимание читателей выбор падает на рассказ о чем-то непристойном вместо правдивого повествования», — заявила Маркл.

И все же Гарри и Меган продолжают нести репутационные потери. Сплотит ли этот союз новое испытание, или же череда скандалов уже подкосила брак Маркл и принца? Этот вопрос мы задали ясновидящей и тарологу Саоне.

«Меган и принц Гарри перестали видеть других людей вокруг себя. Они перестали обращать внимание на общественность и тем более на королеву. Гарри очень изменился под влиянием Меган, он никогда не хотел быть в эпицентре событий, рождать слухи вокруг свой персоны и быть популярным, но его супруга провоцирует скандальные истории», — рассказала Саона.

«Королева очень возмущена тем, что происходит, и узнает она обо всем самая первая, и возмущению ее нет предела. Что касается их отношений, то могу сказать, что у них все хорошо. Но Гарри не понимает, что Меган непростая штучка и все ее действия очень продуманны, она ведет себя неоднозначно и играет свою роль в этом королевском сериале. Отношения их будут длиться до тех пор, пока принц не разочаруется в своей спутнице. Им будет тяжело расставаться, и Меган еще покажет себя во всей красе, но это будет нескоро. То, что королева против их союза и ждет их расставания, понятно и без слов», — заключила Саона.