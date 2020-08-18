Что выводит каждого знака зодиака из себя

Жадность и лицемерие — вполне понятные причины разозлиться на собеседника.

Однако кого-то они задевают в большей, кого-то в меньшей степени. И совсем непонятно, почему кого-то могут раздражать чужие амбиции. Разбираемся в этом с астрологом Лолой Рысевой.

Это не вы такой агрессивный, просто звезды сложились на небосводе в один огромный грозный кулак в момент вашего рождения. Но если серьезно, тому или иному знаку зодиака суждено в большей степени раздражаться от определенных вещей и поступков. Совместно с членом Международной Ассоциации астрологических исследований Лолой Рысевой мы разработали памятку, чего не стоит делать, чтобы не выводить из себя близких и коллег по работе.

«Как самый нетерпеливый знак, их раздражает чрезмерное ожидание», — объясняет Лола Рысева. — «Тактика "ждать в засаде" — это не про них. Скорее, они будут нестись в бой с шашкой наголо».

Будучи самыми честными и откровенными, Овны не терпят актерских ужимок в реальности и лжи. За ложь они, если не закопают, то, как минимум, выскажут все, что на душе, считает астролог.

«Спокойствие — их конек, но самый главный недостаток — это крайняя субъективность», — считает астролог. — «Они вычеркивают из жизни тех, кто не разделяет их точку зрения».

Необходимо прибегнуть к лучшим навыкам убеждения, чтобы при разных мнениях прийти к компромиссу с Тельцом и не вывести его при этом из себя. Внутренний дискомфорт у них вызывают также люди суетливые, которые принимают решения сгоряча. Тельцы стремятся постоянно к стабильности, гармонии, поэтому изменения в доме (ремонт или смена места жительства) выводят их из равновесия.

«Ограничения — вот, что выводит из себя любого представителя этого знака», — утверждает Лола Рысева. — «Рутина, дедлайны, четкий график работы могут ввести Близнецов в чувство постоянного стресса».

Людей в свое близкое окружение представители этого знака стараются подбирать себе под стать: быстрых, подвижных, умных. Если же их окружают противоположные натуры, то не миновать легкой депрессии.

«Представители этого знака часто в себе сомневаются, поэтому их смущают и напрягают люди с чрезмерной уверенностью в себе», — объясняет астролог. — «Раки всегда стремятся оказать помощь ближнему и ждут ее от них также быстро и беспрекословно».

К сожалению, часто это ожидание оказывается обманутым. Отсутствие поддержки дается им очень тяжело.

Львы настолько дисциплинированы, что ненавидят нытье без поиска решения проблемы. И плевать, если нервная система собеседника устроена иначе — ему необходимо сначала эмоционально разрядиться, а потом, на свежую голову, размышлять о путях выхода из ситуации. Такое промедление представители этого знака считают бессмысленной тратой времени.

«Самый кошмарный сон для Львов — это отсутствие чувства юмора у партнера (как личного, так и в бизнесе) и чрезмерная критика со стороны», — дополняет Лола Рысева. — «Львы стремятся к идеалу, поэтому любые замечания бьют по самооценке и настроению».

Также Львам будут неприятны ложь и клевета.

«Этот знак больше всех нуждается в системе. Четкой системе», — подчеркивает астролог. — «Ее отсутствие заставляет их глаза наливаться кровью, а вены — пульсировать на шее быстрее».

У Дев довольно длинный список триггеров негативных эмоций. Многие представители этого знака любят делать замечания (они называют это «просто комментарий»), но не приемлют того же самого в свой адрес. Дешевый пафос, отсутствие гостеприимства, навязчивость, чрезмерное любопытство мелочами их личной жизни также породит волны негодования.

«Чрезмерное отстаивание позиции может тяжело сказаться на самочувствии Весов», — предупреждает Лола Рысева. — «Им тяжело дается жесткий конфликт, они предпочитают молча оставаться при своем мнении».

Агрессивность и напористость раздражает Весы не меньше, чем неухоженность. Так как этим знаком управляет планета красоты Венера, им неприятно видеть любое воплощение небрежности — и во внешнем виде, и в работе.

«Самый большой страх для Скорпиона — это измена партнера. Причем, не только в сексуальном плане, но и в душевном», — рассказывает Лола Рысева.

Скорпионы единоличны даже в том случае, когда речь идет об общении с друзьями. У их партнера Скорпион должен быть на первом месте, а уже потом весь остальной мир. Само чувство ревности буквально выводит их из себя, поэтому вызывать его у Скорпиона не стоит.

Также им чужды мнения, отличные от их собственного. Они имеют право на существование, но здесь действует правило: «Думай, что хочешь, только не навязывай». Люди, которые пытаются что-то навязать Скорпионам, сразу попадают в немилость.

По словам астролога, стрельцам претит зависимое положение: они всегда стремятся отстаивать свое мнение, быть неуязвимыми. Им не место рядом с людьми, которые подавляют их амбиции — ни в бизнесе, ни в личной жизни.

«Будучи знаком, стремящимся к обучению, им неприятно видеть в собеседнике глупость и отсутствие широты кругозора», — отмечает Лола Рысева.

«Отсутствие твердой почвы под ногами напрягает представителей этого знака. Они всегда находятся в поисках стабильности и безопасности» — рассказывает астролог. — «Знак, который должен организовать хаос, не может смотреть спокойно, как разрушаются системы и устаканившийся порядок вещей».

Козероги могут тяжело переносить перемены, особенно которые не идут на пользу их привычному образу жизни (например, банкротство). Этот знак в юности может долго засиживаться в семейном гнезде, не желая покидать безопасное пристанище. Переезд в менее комфортные условия будет его раздражать, что, в свою очередь, станет стимулом для достижения привычного уровня благосостояния.

«Чтобы вывести этот дружелюбнейший знак из себя, надо постараться», — считает Лола Рысева. — «Жадные и мелочные люди, а также те, кто пытаются ограничить их свободу, бьют в самое сердце».

Также любое проявление несправедливости, как и у Овна, вызывает бурю гнева, предупреждает астролог. Даже будучи миролюбивым знаком, Водолей может устроить бунт на корабле, чтобы восстановить справедливый порядок вещей.

Рыбы — невероятно отзывчивый и неравнодушный к чужим невзгодам знак. Но эта их черта не совсем альтруистическая — они живут по принципу «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе», Не то, чтобы они ждут добрых дел в свой адрес в ответ на оказанную помощь. Но хотя бы хорошего отношения они, по своему мнению, заслуживают.

«Интриги, лицемерие очень обижают представителей этого знака», — дополняет астролог. — «Они всегда готовы прийти на помощь любому, кто в ней нуждается, поэтому неблагодарность окружения сильно бьет по их самооценке».