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Ученые объяснили опасность пережитого в детстве стресса

Слово и Дело29 минут назад
Фото: depositphotos

Неблагоприятные ситуации, пережитые в детстве, повышают вероятность преждевременной смерти. Исследование провели ученые из университетов Копенгагена и Ливерпуля.

Сильные переживания в детском возрасте могут быть вызваны гибелью родителей, бедностью, жизнью в приемной семье или наличием психических расстройств у кого-либо из родственников. Риск умереть в 16–34 года увеличивает в 4,5 раза по сравнению с детьми, которые не подвергались потрясениям.

Исследования миллионов данных детей позволили ученым выявить три главных фактора, влияющих на смертность в молодом возрасте. К ним отнесли бедность и материальные лишения, разлучение с матерью, а также утрату или ее угрозу в семье. Чем выше уровень стресса был у ребенка, тем больше становился показатель преждевременной смерти.

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