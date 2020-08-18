Нумерология: насколько сильный у вас характер

Нумерология может рассказать много интересного о человеке по дате его рождения.

Сегодня вы узнаете, насколько сильный характер в вас заложен.

Чтобы узнать число характера, нужно рассчитать сумму чисел, определяющих день рождения. Если вы родились с 1 по 9 число, ничего складывать не нужно. Если вы родились, например, 18 числа: 1+8=9. А вот если 19, то 1+9=10=1+0=1, то есть нужно продолжать складывать цифры до получения однозначного числа. Это и будет число характера.

1 – сильные и крайне амбициозные. Обладают высоким интеллектом и работоспособностью. Ставят перед собой серьезные цели и упорно их добиваются. Безусловные лидеры, не боящиеся ответственности. Достаточно рано могут сделать карьеру в любой сфере. По характеру жесткие, даже агрессивные и упрямые.

2 – общительные, доброжелательные, сопереживающие. Всегда готовы выслушать и поддержать не только словом, но и делом. Периодически не верят в свои силы и трудно принимают решения. Силы характера часто не хватает, чтобы жестко отстаивать свои интересы.

3 – яркие и творческие. Обожают все новое: людей, места, занятия, но часто бывают слишком поверхностными. Легко обучаются, но не используют свои таланты в полной мере. Увлекаются эзотерикой. В характере не хватает упорства, чтобы воплотить задуманное в жизнь.

4 – прагматики, зацикленные на материальной стороне жизни. Ответственные и трудолюбивые, но скучные. Характер упорный: усидчивостью и настойчивостью добиваются больших высот в жизни.

5 – обладают острым умом и изобретательностью, но крайне нетерпеливы, что мешает успешно добиваться целей. При этом удачливы и выходят «сухими из воды» даже в сложных ситуациях. Характер импульсивный.

6 – уравновешенные, даже медлительные. Притягивают людей своей открытостью и добротой. Интересные собеседники. Мягкие по характеру, стараются избегать любых проблем.

7 – обладают прекрасной интуицией и любят «копаться в себе», что часто становится причиной излишней тревоги. Творческие способности и нестандартное видение мира выделяют их из толпы. По характеру – выраженные интроверты.

8 – обладают мощной энергией и холодным рассудком. Корыстны, алчны и склонны добиваться своего, несмотря ни на что. Среди них много успешных бизнесменов и политиков. Характер «железный».

9 – ориентированы на духовное развитие и часто воспринимаются «странными». Склонны к изобретательству или борьбе за справедливость. По характеру мягкие и непрактичные.

Используйте знание своего характера себе на пользу.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог