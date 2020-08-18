Таролог: «Михаилу Ефремову не удастся избежать тюрьмы»

Специалист по эзотерике Марианна Абравитова рассказала, что ей сообщили карты Таро о состоянии здоровья Михаила Ефремова, а также о его дальнейшей судьбе.

Недавно в Сети появилось видео, на котором Михаила Ефремова в инвалидном кресле везут по коридорам одной из московских больниц. Предполагают, что заслуженный актер перенес инсульт, из-за которого у него отнялись ноги. Вслед за новостью о госпитализации Ефремова, общественность начала обсуждать, может ли поставленный диагноз и плохое состояние здоровья актера повлиять на решение судьи при вынесении приговора о смертельном ДТП.

На волнующие вопросы ответила таролог Марианна Абравитова, заглянув в будущее актера с помощью карт Таро. Абравитова рассказала, что Ефремову не удастся избежать лишения свободы, которое, судя по карточному раскладу, будет длительным. По словам таролога, актер сейчас действительно находится в плохом состоянии: его нервная и сосудистая системы крайне изношены. Но, заметила Абравитова, здоровью Михаила Ефремова ничего не угрожает, а в удручающем состоянии актера на кадрах из больницы больше виноват артистизм, чем какая-то конкретная болезнь.

Напоминаем, что 8 июня в состоянии наркотического и алкогольного опьянения актер Михаил Ефремов сел за руль своего автомобиля, что привело к ДТП со смертельным исходом. Джип актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. Ряд экспертов выразили мнение, что актер должен понести реальное уголовное наказание за совершенное преступление, без поблажек ввиду его регалий и популярности.