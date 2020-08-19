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Астролог: «Новолуние отразится на каждом знаке зодиака»

Аргументы Недели3 часа назад
Фото: Аргументы Недели

Астрологи рассказали, что 19 августа наступит Новолуние во Льве.

Оно принесет новую энергию и наполнит все знаки зодиака вдохновением. Эксперты отмечают, что в этот день полезно просыпаться на рассвете.

Новая Луна в августе покровительствует ярким личностям и тем, кто от всего сердца желает, чтобы начинания принесли счастье. В личной жизни у всех знаков зодиака проявится нежность, заботливость, преданность. Чтобы избежать недоразумений, не позволяйте эмоциям полностью контролировать поведение и не будьте собственниками.

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