Астролог: «Новолуние отразится на каждом знаке зодиака»

Астрологи рассказали, что 19 августа наступит Новолуние во Льве.

Оно принесет новую энергию и наполнит все знаки зодиака вдохновением. Эксперты отмечают, что в этот день полезно просыпаться на рассвете.

Новая Луна в августе покровительствует ярким личностям и тем, кто от всего сердца желает, чтобы начинания принесли счастье. В личной жизни у всех знаков зодиака проявится нежность, заботливость, преданность. Чтобы избежать недоразумений, не позволяйте эмоциям полностью контролировать поведение и не будьте собственниками.