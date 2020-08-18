Почему скоро жениться и иметь детей смогут лишь 10% мужчин

Современный мир стремительно меняется.

То, что казалось сказкой еще лет 10-15 назад, уже воплощается в реальность: роботы –уборщики, видеосвязь, скоростные передвижения. И изменения происходят не только в материальной части жизни – они всегда влекут за собой перемены во взглядах и ценностях. Например, мы можем заметить, что семья в своем традиционном варианте как будто бы утрачивает смысл.

Если раньше брак был необходим – приходилось объединяться, чтобы выживать, сейчас это не так важно и нужно. Многие вещи, связанные с домашним хозяйством, уже не требуют столько усилий и выполнять их может техника, а не женщина. Добыча материальных средств уже не предполагает длительных походов или войны, их можно получать, не выходя из дома (в последние несколько месяцев в этом многие убедились). Да и с защитой тоже частично справляется техника: сигнализация, видеокамеры. И женщина, и мужчина могут жить в одиночестве и быть при этом в комфорте. Так для чего тогда им объединяться?

Возможно, вполне логичным ответом будет – дети. Но и здесь все не так просто. Детей, как выяснилось, можно воспитывать единолично, можно даже иметь ребенка без партнера. И в гражданском браке дети тоже рождаются. А штамп в паспорте сейчас выглядит, как пережиток прошлого. Ведь теперь нет общественного осуждения, развод допустим, поэтому ценность официального брака значительно снизилась.

Что же тогда остается? Если посмотреть на тонкий план, то неизменным по-прежнему остается идея гармоничного союза и пары, меняющей мир вокруг себя. Вполне возможно, что те, кто будет рассматривать отношения именно с точки зрения помощи и поддержки друг друга, единого мнения и единых ценностей – именно они будут заключать крепкие союзы и это партнерство будет достаточно долгосрочное. Много ли их будет? Время покажет.

Диана Сабитова