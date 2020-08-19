Планы и сделки сорвутся — финансовый гороскоп на 20 августа

Лучше отложить важные встречи и сделки — они вряд ли выгорят.

Овен ‌‌

На этот день Овнам не стоит планировать подписание договора на аренду. Также в это время вам труднее будет добиться завершения работы над проектами, постоянно могут возникать новые препятствия. В партнерском бизнесе также не всё пойдет гладко, возможны задержки с исполнением договорных обязательств. В целом может снизиться устойчивость вашего бизнеса.

Телец

У Тельцов основной задачей сегодняшнего дня должно стать сохранение имеющихся деловых связей. Дело в том, что сейчас многие деловые соглашения и обещания, которые вам будут давать, могут оказаться неисполненными. И очень важно не растерять наиболее ценные контакты. В трудовом коллективе также могут возникнуть непредвиденные осложнения.

Близнецы

Этот день нельзя назвать удачным для тех Близнецов, кто занимается финансовыми спекуляциями на бирже. Заработать деньги становится труднее ввиду крайней нестабильности на рынках. Индивидуальные предприниматели почувствуют, что заказы либо срываются, либо не оправдывают ожиданий с точки зрения финансов.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам следует быть осмотрительнее в построении планов на будущее. Многое из того, что вы запланируете, так и останется неисполненным. Воздержитесь от участия в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, конференций. В деловой переписке наступает пауза. Будьте внимательнее при расчетах за покупки – есть риск утери денег или обсчета.

Лев ‌‌

Львам в этот день не следует доверять чужим обещаниям. Также и вы сами постарайтесь никому ничего не обещать. Деловые контакты сейчас весьма непрочные, а новые знакомства не имеют перспектив для закрепления. В каких-то вопросах вы будете чувствовать ограничения, торможения. При принятии важных решений больше полагайтесь на самих себя.

Дева ‌‌

Девам в этот день не следует строить иллюзий относительно намерений вашего работодателя. Как бы хорошо вы ни работали, но вам не сделают прибавку к зарплате и не объявят о выплате денежной премии. Индивидуальные предприниматели почувствуют финансовые трудности. Вам может не хватать оборотных средств для поддержания проектов на должном уровне.

Весы ‌‌

У Весов сегодняшний день складывается весьма непросто для руководящих работников. Вам будет сложно принимать управленческие решения, поскольку внешние обстоятельства будут складываться крайне нестабильно. Если нет полной уверенности в тех или иных действиях, то лучше воздержаться от них - лучше ничего не сделать, чем допустить ошибку и потом ее исправлять.

Скорпион

Скорпионам необходимо не забывать о профессиональной этике. Сегодня вашей деловой репутации может быть нанесен ущерб. Чтобы этого не случилось, следите за тем, чтобы ваши поступки были ясными и прозрачными с точки зрения соблюдения правил и ном закона. Держитесь подальше от лиц, причастных к теневой экономической деятельности.

Стрелец

Стрельцам, работающим в общественных организациях или на общественных началах, сегодня придется нелегко. Это не лучший день для привлечения внимания потенциальных партнеров и инвесторов к развитию своих проектов. Предпринимателям сложнее будет найти клиентов и заказчиков. Много времени может быть потрачено впустую.

Козерог

Козерогам в этот день будет труднее добиться согласованной работы между начальством и подчиненными. Приказы и распоряжения начальства могут быть неправильно поняты и несвоевременно исполнены. Это не лучший день для собеседования и подписания трудового договора при трудоустройстве. От вас могут скрыть важные нюансы, тем самым вы можете оказаться введены в заблуждение.

Водолей

Водолеям будет нелегко сегодня наводить порядок в делах, раскладывая по полочкам и папочкам все то, с чем вам приходится работать. Подобная попытка навести порядок в окружающем вас пространстве, может обернуться еще большим хаосом. Воздержитесь от вложения финансовых средств в проведение рекламных мероприятий. Отдавайте предпочтение экономному стилю в расходовании денег.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодняшний день складывается неблагоприятно для оформления сделок с недвижимостью. Некоторые ранее согласованные договоренности внезапно могут быть сорваны. Также в этот день нежелательно публиковать объявление о продаже недвижимости в Интернете. Партнерские договоренности могут срываться по независящим от вас причинам.