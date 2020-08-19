Все под контролем — гороскоп на 20 августа

1-2 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в Деве удачно совпадает с ингрессией Меркурия в этот же знак.

Мышление станет предметным, подробным и практичным. Обновятся полезные связи. Начнут приходить подтверждения, обоснования. Потерять данные не позволит надежная структура или строгий контроль. День подходит для работы с документами, исследованиями, рецептурой, статистикой, доказательной базой, помогает в научной работе, лечении, программировании, диагностике, решении бюрократических проблем. Удачный момент для инспекций, сверок, посещения архива или другого учреждения, для системной санации, сканирования.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам стоит серьезно подойти к служебным обязанностям и здоровью. Желательно сделать ставку на системность, дисциплину, аккуратность, скрупулезность. Предстоит более тесное общение с коллегами, решение бюрократических вопросов. Не стоит пугаться объема работ: их список конечен и известен заранее. Удачное время для повторного детального обследования, наведения порядка, визита в учреждение.

Телец

Тельцам этот день вернет врожденный здравый образ мыслей, поможет вновь оказаться в надежных рамках долгосрочной программы или старых убеждений. Обстоятельства помогут вам укрепить свой авторитет (в том числе, родительский и педагогический), подтвердить профессиональный уровень. Можно рассчитывать на безопасный отдых. В делах сердечных эти сутки склоняют к реализму, верности и ответственности.

Близнецы

Близнецам сегодня полезно заново навести порядок в доме, на личной территории или на рабочем месте. Не помешает укрепить технические системы безопасности, а также освежить в памяти моральные и правовые границы, в которых вам сейчас позволено действовать. Не стоит пытаться лихо взять такой барьер с налета: чем объемнее задача, тем более вдумчивого, ответственного и детального подхода она требует.

Рак ‌‌

Сегодня Раки начнут мыслить более приземленно, системно и детально, что заметно улучшит их настрой и перспективы на ближайшее время. У Раков, переживающих кризис, появится лишняя точка опоры. Может наметиться цикл учебы, переговоров, командировок, научных работ, оформления документов, целевых информационных поисков, визитов в учреждения. Появится повод для укрепления полезных дружеских связей.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам стать реалистами и заняться на системной основе своей материальной платформой. Прежде чем искать новый источник дохода или способ организации бюджета, полезно оценить имеющийся: он вполне работоспособен. Тот же подход уместен в отношении старых вещей и проверенных поставщиков. День подходит для поиска лекарств, для оптовых покупок или приобретения штатных комплектов.

Дева ‌‌

Сегодня Девы вернутся в знакомые рамки, что не умалит их возможностей - наоборот, даст им знакомую защиту. Многие Девы укрепят свои позиции, авторитет, иммунитет, законные возможности. Появятся дельные мысли и право голоса. Начнет поступать информация из надежных источников. Хорошо уточнять личные планы, привычки, диету, готовиться к циклу учебы или консультаций, процедуре оформления документов.

Весы ‌‌

Для Весов сегодня в цене дотошность и профессиональная порядочность. Финансовая, карьерная и домашняя стабильность зависит от комплекса мелочей. В любой системе будет полезно поискать скрытые дефекты. Важный шаг на пути к здоровью и порядку - аккуратность в расчетах и ведении документации, наличие архива. Может наметиться проверка, совещание, погружение в бюрократические или медицинские нюансы.

Скорпион

Скорпионам этот день напомнит о полезных профессиональных и дружеских связях, либо о недораскрытом потенциале старых идей. Звезды советуют воспользоваться наследием прошлого: это готовая страховка, резерв или альтернативная безопасная ниша, которая не раз выручит вас в переходный период. Банк данных или база контактов будут достаточно широки, могут охватывать зарубежные или иногородние источники.

Стрелец

Сегодня Стрельцам предстоит быть дальновидными руководителями, исполнительными работниками, добросовестными клиентами и пользователями сервисов. День требует внимания к профессиональным контактам, инструкциям, правилам, бюрократическим и медицинским тонкостям, помогает прояснить официальный статус или продвинуться в закрытии давней проблемы. Важно быть уверенным в своей или чужой компетентности.

Козерог

Козерогам этот день сулит удачу, стабильность и предсказуемость. Можно опираться на старые связи, профессиональные знания и опыт. Придут обнадеживающие вести из-за рубежа или из высоких инстанций. Хорошо заниматься программированием, работать с документами, подтверждающими ваше образование, статус, законные права и состояние здоровья. Удачный момент для систематизации данных, уточнения диагнозов.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям подходить к любой задаче осторожно, следовать правилам и инструкциям. Это лучшая гарантия безопасности, особенно в вопросах, связанных с медициной, программированием, документооборотом и хранением ценностей. Подходящий день для глубокого сканирования, подробной диагностики, подготовки к плановой операции, системному апгрейду или другому рискованному мероприятию.

Рыбы ‌‌

Рыбам день поможет поддержать официальные связи и прояснить туманные детали. Контролировать ход событий будут надежные законы и правила. Лучше обращаться к проверенным людям, в знакомые инстанции. Если впереди личная встреча или важное выступление, сегодня хорошо заняться подготовкой: уточнением регламента, сбором пакета документов, систематизацией доказательной базы, рекогносцировкой местности.