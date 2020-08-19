Наслаждайтесь взаимностью — любовный гороскоп на 20 августа

Радуйте вторую половинку и наслаждайтесь каждой секундой, проведенной вместе.

Овен ‌‌

Ситуация сегодняшнего дня может быть для вас совершенно неожиданной, но вы почему-то совсем не удивляетесь. Может быть, в глубине души уже давно ожидали подобного поворота? Одиноким Овнам не стоит слишком доверять своим мечтам, иначе можно попасть в плен иллюзий.

Телец

Несмотря на то, что между вами не все гладко, в этот день вы можете убедиться, что вторая половинка все также близкий и родной человек. Одиноких Тельцов ждет участие в деловом проекте. Не исключено, что официальные отношения с партнером впоследствии перерастут в личные.

Близнецы

Звезды подсказывают Близнецам, что сегодня опасаться вам нечего, в этот день наблюдается стечение целого ряда благоприятных факторов. Даже из самой острой ситуации вы выйдете без потерь. Если вы пока одиноки, занятие любимым хобби поможет завести приятные знакомства.

Рак ‌‌

Не исключено, что сегодня отношения с вашей пассией не будут безоблачными. Звезды подсказывают, что сейчас Ракам нужно продумать все возможные последствия складывающейся ситуации. Если вы пока не встретили свою любовь, ждите признания в любви поклонника.

Лев ‌‌

Постарайтесь не так критично отнестись в этот день к своему любимому человеку, иначе будет трудно избежать конфликта. Одиноким Львам звезды подсказывают, что судьба не подарит вам сегодня встречу со второй половинкой. Впрочем, сейчас вы готовы наслаждаться своей свободой и не думать о паре.

Дева ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут некоторых Дев к разрыву отношений. Не удерживайте партнера, отношения с которым исчерпали себя. В этот день одинокие Девы пользуются особенным вниманием, но вряд ли они смогут выбрать кого-то одного из массы обожателей.

Весы ‌‌

Звезды подсказывают, что Весам в этот день не нужно поддаваться тревоге и ревности. Серьезных поводов для огорчений нет, в чем вы скоро убедитесь. Если вы пока одиноки, оцените потенциал соперников в возможной борьбе за привлекательного представителя противоположного пола.

Скорпион

Текущее положение планет говорит, что время уединения прошло и вам надо выходить в свет и не прятать свои отношения. Иначе вы рискуете заскучать от недостатка впечатлений. Одиноким Скорпионам желательно делать так, как они считают нужным и не оглядываться на чужое мнение.

Стрелец

Не исключено, что некоторые Стрельцы захотят внимательнее присмотреться к окружающим и оценить их влияние на свою личную жизнь. Займите позицию наблюдателя и позвольте всем участникам раскрыть свои замыслы. Одинокие Стрельцы интенсивно займутся устройством своего счастья.

Козерог

Скорее всего, сегодня многие Козероги будут в состоянии передать хорошее настроение любимому человеку. Не скупитесь на проявления любви и нежности, и вскоре получите такую же отдачу от партнера. Если вы пока одиноки, меньше анализируйте и прислушайтесь к голосу сердца.

Водолей

Не исключено, что для многих Водолеев этот день может стать одним из самых важных в жизни. Когда-то вы терпеливо взращивали любовь, и теперь пришла пора наслаждаться взаимностью чувств. Если вы пока одиноки, сегодняшние события превзойдут все самые смелые ваши мечты.

Рыбы ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут некоторых Рыб к откровенности с объектом их симпатии. Вы сможете раскрыть свое сердце и обретете уверенность в длительности отношений. Одинокие Рыбы могут почувствовать приятное волнение в отношении человека, к которому ранее были равнодушны.