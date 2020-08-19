Денежная активация Ци Мень Дун Цзя на 26 августа

Энергии в августе довольно противоречивы. Много видимой активности, но мало реального продвижения.

Поэтому время от времени полезно хорошую энергию толкать, подстегивать. Например, используя активации благоприятной энергии в технике Ци Мень Дун Цзя. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию активацию «Трех генералов», направленную на получение дохода.

Благоприятная энергетическая структура сложится 26 августа в час Дракона в западном направлении.

Сочетание годовой и месячной звезд фэншуй на западе в августе станет исключительно благоприятным, поэтому активации в западном секторе будут обладать некоторым преимуществом в течение всего месяца.

Кроме того, именно в этот час на западе откроются Врата прибыли и будет витать самый материальный дух Цзю Ди в хорошей комбинации.

Некоторая сложность заключается в том, что час Дракона в разных местностях начинается в разное время на местных часах. Вы можете использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал 08.00 – 09.00. Если вы перешли на летнее время, придется передвинуться на один час вперед – 09.00 – 10.00.

Для активации структуры в указанное время на западе вашей квартиры или офиса нужно установить так называемые активаторы энергии: комнатный фонтанчик или вентилятор, а лучше и то, и другое. К этим активаторам можно добавлять движущиеся мобили, свечи, благовония или аромалампу.

Активаторы устанавливаются как можно ближе к внешнему периметру помещения на высоте не выше метра от пола.

Запад в данном случае – это конкретный компасный сегмент в 45 градусов, определяемый стоя с компасом в центре помещения. Для измерений лучше использовать самый обычный туристический компас.

Итог активации – деньги в течение 30 дней.

Есть определенные (не обязательные) признаки того, что ваша активация прошла успешно, и можно ожидать от нее хорошего результата. В течение непродолжительного времени после активации вы должны увидеть человека с тростью или человека, держащего на руках ребенка. При этом не обязательно увидеть именно живых людей, это может быть просто картинка в журнале или человек в телевизоре.

С пожеланием Денежной Удачи, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)