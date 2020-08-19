Знаки зодиака, которые особенно уважала Джуна

Смотрите видео и узнайте, какие знаки зодиака выделяла Джуна Давиташвили, самая известная экстрасенс и целитель времён позднего СССР. Знакомство с Джуной водили первые лица государства, её привлекали к лечению знаменитостей. В 2015 году целительница неожиданно ушла из жизни, но после неё остались записи, которые любители загадок пытаются расшифровать. Как-то Джуна описала три знака зодиака с уникальными, по её мнению, особенностями. Ролик расскажет, о ком идёт речь.

Ранее «Рамблер» перечислил знаки зодиака, которых счастье догонит в сентябре.