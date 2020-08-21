Как вести себя на свидании с разными знаками зодиака

Расскажем, как понравиться вашему мужчине.

Мужчины-Овны выберут девушку, которую нужно завоевывать, поэтому не торопись сдаваться и растяни ожидание первого поцелуя на несколько свиданий. Он любит умных женщин — расскажи ему о сфере, в которой ты хорошо разбираешься. У него на все есть свое мнение, но спорить с ним не стоит (если это не интеллектуальный спор): во-первых, Овны не терпят конкуренции, во-вторых, это все равно бесполезно. Не забывай, что это первый знак в зодиакальном круге, и этот мужчина привык быть первым во всем. Ему понравится, если ты расскажешь о своих приключениях, ведь он сам привык к активному образу жизни. Овну есть, о чем рассказать, и он с удовольствием это сделает. Прояви заинтересованность — он любит внимательных слушателей.

Тельцы очень любят простые житейские радости — вкусно покушать и хорошо отдохнуть, из-за чего могут иметь лишний вес. Расскажи ему о своих кулинарных способностях, спроси, хорошо ли ему спалось и какие у него планы на завтра. Тельцы любят говорить о своей работе, потому что уделяют ей очень много времени. Он оценит, если ты проявишь интерес к его деятельности. Еще мужчины-Тельцы любят и могут зарабатывать деньги, а к тратам подходят очень ответственно. К транжирам они относятся скептически, поэтому рассказывать о том, как ты спустила всю зарплату в первый же день, не стоит.

Он не предъявляет определенных требований к внешности своей избранницы. Достаточно быть ухоженной и аккуратной, ведь его прежде всего интересует твой характер и интеллект, а не красота. Поддерживай любую тему, расскажи о том, в чем хорошо разбираешься. На свидании не загружай его своими проблемами — он ценит в общении легкость и непринужденность. В отличие от Тельца Близнецы хотят видеть рядом с собой дерзкую девушку, с которой всегда будет интересно. С этим мужчиной придется вести активный образ жизни — чтобы было, о чем ему рассказать. Если на свидании ему будет скучно, приглашение на следующее можно не ждать.

Раки нежные и эмоциональные, они мечтают о милой, скромной и беззащитной девушке, которая в перспективе станет хранительницей домашнего очага. Яркая и дерзкая женщина спугнет Рака (чего не скажешь о Близнецах). На свидании покажи свою искреннюю заинтересованность в нем. Рак должен понять, что твои намерения — серьезные. Он не терпит девушек, которые вступают в отношения на несколько недель. Дай ему понять, что ты будешь идеальной женой. Рак очень семейный знак зодиака, он оценит твою заботу о его семье. Спроси, как здоровье его родных, он этого не забудет.

Королю нужна королева. Перед свиданием придется попотеть — сделать красивый макияж и маникюр, выбрать роскошное платье, которое подчеркнет твои достоинства. На свидании следи за осанкой, она должна быть царской. Этого будет достаточно, чтобы понравится Льву, но влюбляется он далеко не сразу и не во всех. Он должен убедиться, что женщина во всем ему соответствует. На свидании со Львом ты должна сиять. Впрочем, как до и после него — он разочаруется, если однажды встретит тебя на улице в растянутом свитере. В первую очередь мужчина этого знака обращает внимание на внешность, но не стоит забывать, что настоящая королева еще умна и талантлива.

Девы отличаются аккуратностью и педантичностью. Он никогда не опаздывает и навряд ли оценит, если ты придешь на свидание позднее на полчаса. Когда будешь собираться, проконтролируй, чтобы стрелки на глазах были идеально ровные, а платье — отглаженным и чистым. Дева непременно заметит даже маленькое пятнышко на твоей одежде и не побоится прямо сказать тебе об этом. Мужчина этого знака — материалист и прагматик, поэтому на свидании старайся не погружаться в розовые мечты и рассуждения о любви. Не оценит. Лучше покажи ему, что он может тебе доверять.

Мужчина-Весы любит глазами. Он настоящий эстет и хочет видеть рядом с собой красивую грациозную девушку. Перед свиданием обязательно сделай макияж и прическу, надень платье, которое подчеркнет фигуру. В понимании этого мужчины девушка должна быть женственной и очаровательной. Конечно, Весы оценят и оверсайз свитер, но только в том случае, если твой образ будет исполнен с большим вкусом. На свидании постарайся сделать все, чтобы ваше общение было максимально комфортным. Весы постоянно ищут баланс и никогда его не находят. Но стремятся. И ты должна помогать ему в этом. Ни в коем случае не затевай ссоры — Весы ненавидят конфликты, ведь они выводят из равновесия. Если ты станешь для него источником негатива, он навряд ли захочет встретиться снова.

На свидании твой внешний вид не впечатлит его так, как Льва или Весов. Он должен увидеть в тебе страстную и чувственную личность, ведь Скорпион и сам такой. Мужчины этого знака постоянно нуждаются в эмоциях, хотя не привыкли показывать свои переживания окружающим. Во время разговора старайся поддерживать беседу на любые темы — Скорпионы любят интеллектуалок. Этот знак, пожалуй, самый ревнивый, поэтому лучше не рассказывать в его присутствии о других мужчинах — это выведет его из себя.

Получить приглашение на свидание от Стрельца не так сложно, каждая новая женщина для него — приключение, а их он просто обожает. Однако для сохранения отношений придется приложить усилия. Расскажи ему необычные истории из своей жизни, интересуйся им, шути и получай удовольствие от общения. Стрелец любит позитивных девушек, с которыми легко общаться. Если с тобой не о чем поговорить, даже идеальная внешность не задержит его надолго. Спроси о его интересах. Будет здорово, если ваши хобби совпадут. А еще расскажи о том, как любишь приключения и природу, мужчина-Стрелец обязательно это оценит. Но только в том случае, если это чистая правда — обмана представители этого знака не выносят.

В отличие от Стрельца, Козерог не оценит твоей неусидчивости и страсти к приключениям. Это земной знак зодиака, а потому любит стабильность и уверенность в завтрашнем дне. К переменам относится скептически. Девушка-сюрприз нарушит его привычный уклад жизни, таких он избегает. Козерогу нужна женщина с устоявшимся мировоззрением. Расскажи ему о своих взглядах на жизнь, о работе и интересах. Он должен увидеть в тебе хорошую хозяйку и интересную личность. Сентиментальность проявлять не стоит — Козерог не терпит легкомысленных женщин. Будь серьезной и сдержанной. Если видишь, что он чем-то обеспокоен, не спеши лезть в душу — ему сложно делиться своими чувствами.

Мужчина-Водолей ищет необычную и яркую девушку. Он обратит внимание на нестандартную внешность — цветные волосы или дреды. Дело в том, что главное для него — внутренний мир избранницы. Покажи ему в разговоре, что ты сформировавшаяся личность со своими принципами и жизненными убеждениями. Мужчина этого знака ищет прежде всего духовную близость с девушкой, спутница должна хорошо чувствовать его. Будь с ним искренней и дружелюбной, ни в коем случае не заставляй скучать. Договорись встретиться в необычном месте, заведи разговор на интересные темы — Водолею это понравится.

Мужчины этого знака очень нежные и заботливые, они любят ради самой любви. На свидании интересуйся им, прояви внимание к его тонкой натуре, старайся уловить его настроение. Если мужчина-Рыбы увидит, что ты понимаешь его, он захочет общаться как можно больше. Рыбы не любят вульгарных шумных женщин, поэтому лучше вести себя скромнее, чтобы не спугнуть его. В разговоре не критикуй его интересы или внешний вид. Рыбы очень обидчивы и могут прекратить общение из-за любой мелочи.