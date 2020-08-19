Яблочный спас — 2020: приметы и гадания на 19 августа

19 августа отмечается церковный праздник Преображения Господня, в народе — Яблочный Спас.

В Евангелии сказано, что именно в этот день Иисус пришел на гору Фавор с Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы лицо его озарилось подобно солнцу, одежды стали белоснежными, а голос свыше изрек: «Сей есть сын мой возлюбленный, Его слушайте» — отсюда и первое название праздника.

При чем здесь яблоки? На этот вопрос попытались ответить историки — по их мнению, корни торжества уходят во времена Греции, где в августе чествовали богиню любви и плодородия. Угощением к столу становился виноград, созревавший к концу лета, — в русских традициях же ягоды заменили на яблоки.

Яблочный Спас — 2020: советы и запреты

Яблочный Спас 19 августа — так называемый «Средний Спас», он наступает после Медового и предшествует Ореховому. А также приходится на Успенский пост — отсюда и главный запрет на праздник: не есть скоромную пищу. Верующим разрешается на Преображение Господня выпить немного вина и есть рыбу, а также постную выпечку с яблоками.

Для домашних и гостей на стол ставят яблоки, освященные во время службы. Традиция приносить плоды в церковь связана с сельскохозяйственным циклом — люди этим жестом благодарили Бога за урожай. Обряд прижился — и хотя в настоящее время многие просят освятить покупные фрукты, священнослужители в переменах греховного не видят. Как и в отказе об традиции.

«Любое напоминание, что все есть дар Божий — оно прекрасно. Даже если человек покупает в яблоки, выращенные где-нибудь в Египте. Ведь их тоже нам Бог послал, как и те, что мы вырастили на огороде. При этом освящать яблоки, не освящать — сегодня не является каким-то принципиальным вопросом. Я с уважением отношусь к тем, кто соблюдает этот благочестивый обычай, и не осуждаю тех, кто не соблюдает», — сказал протоиерей Игорь Гагарин.

Главное, подчеркивает протоиерей Александр Ильяшенко, не смотреть свысока на тех, кто освящает покупные яблоки, не вдумываясь в смысл жеста: «Если ты осуждаешь — ты грешишь, какими бы благочестивыми рассуждениями ни прикрывал свое осуждение».

Что касается других запретов на Яблочный спас, не стоит ругаться и ссориться, проводить весь день в бытовых делах — уборкой лучше заняться накануне, чтобы встречать праздник в чистом доме.

Яблочный Спас — 2020: приметы на 19 августа

Погода на 19 августа дает понять, какой будет грядущая зима: «Какой второй Спас, такой и январь». Судят по погоде на Яблочный Спас и об осени: день без осадков — будет сухо, идет дождь — к влажному сентябрю-ноябрю. Дует сильный ветер, значит, зима будет суровой и холодной. Если на деревьях сидят скворцы, ждать морозного января. Желтые листья на деревьях и кустах — к скорым холодам.

Яблочный спас 19 августа 2020-го: гадания

Христианская церковь гадания и суеверия не принимает, желание заглянуть в будущее — традиция из далекого прошлого, когда использовались для гаданий, конечно, главные символы дня, яблоки.

Гадание на отношения

С помощью яблок можно проверить силу чувств с любимым человеком или потенциальным избранником. Для этого возьмите спелый плод. Разрежьте его пополам и посмотрите на косточки. Если все остались целыми — отношения крепкие и таковыми будут, если хотя бы одна семечка повреждена, вероятны испытания и ослабление союза.

Гадание на желание

На Яблочный Спас можно узнать, исполнится ли заветная мечта. Выберите три яблока разных цветов — красное, желтое и зеленое — желательно одинакового размера. Положите плоды в коробку. Загадайте желание — можно представить, будто оно уже сбылось, или произнести вслух. Затем с закрытыми глазами возьмите одно из яблок. Попалось красное — задуманное скоро станет реальностью, желтое — придется приложить усилия, зеленое — в ближайшем будущем желание не исполнится, так как оно еще «не созрело».

Гадание на удачу

У спелого яблока срежьте верхушку так, чтобы показались семечки. Если на срезе вы видите симметричный красивый рисунок, фортуна будет вам улыбаться в намеченном на скорое время деле. Если нет — придется рассчитывать на себя, а не на судьбу.

Гадание на работу

Чтобы в Яблочный Спас узнать, на какие карьерные перемены пора решиться, возьмите ручку, бумагу, нож, яблоко и зубочистки. Фрукт разрежьте пополам. На бумаге нарисуйте круг, равный размеру среза, внутри него напишите должности, на которые рассчитываете, или компании, в которые хотите устроиться. Поместите бумагу между половинками яблока, закрепите зубочистками и оставьте на ночь. Утром откройте яблоко и взгляните, какая надпись расплылась меньше всего — в этой работе вас и ждет успех.

Гадание на деньги

Чтобы узнать, что ждет вас в финансовой сфере, возьмите яблоко и подбросьте его вверх. Оно упало слева — перемен пока ждать не приходится, справа — материальное положение улучшится, перед вами — стоит избегать долгов, даже если уровень доходов изменится.