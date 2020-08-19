Какая старость ждет Дев

Дева – шестой знак зодиака.

Отличаются Девы своей педантичностью и расчетливостью, высокой степенью материализма и… нравственной чистотой. О том, какая старость ожидает представителей знака Дева, читайте в этом материале.

Самое главное для Девы – служение. Это служение как в высоком, так и в самом обычном, земном понимании этого слова. Успешная Дева – это учитель, врач, любой, кто приносит пользу людям и отлично знает предмет своего труда. К зрелому возрасту Дева обычно добивается больших высот, она уважаема коллегами и любима клиентами, пациентами и учениками. И именно это обстоятельство предопределяет старость Девы: обычно это тот человек, к которому выстраивается целая очередь. Очередь за советом, мудростью, помощью. Это тот вариант, который считается успешным: тогда Дева до самых преклонных лет ощущает себя нужной, полезной, эффективной.

Если же человек, рожденный под знаком Девы, тратил время своей жизни на бесплотные мечтания (что, конечно, совсем нетипично для Девы, с ее-то управителем Меркурием), то старость будет не очень: никаких заслуг, никакого почета, и самое страшное (для Девы так точно) – нет дела, нет работы, не заняты ни руки, ни мозг. Деву не пугает рутина, но вот безделье и профессиональная неприкаянность угнетает. Особенно тяжело осознавать собственную никчемность в преклонном возрасте, когда, кажется, ничего нового уже не построить.

Особым пунктом идет здоровье и забота о теле: знак Девы отвечает за манипуляции с телом и ежедневные процедуры типа чистки зубов. Также Дева отвечает за питание и всевозможные ограничения, призванные сделать нас здоровее (например, диета). Так вот, если представитель знака Девы в течение юности и зрелости не пренебрегал физкультурой, ел правильную еду и жил в гармонии с собой, то в старости это будет бодрый и счастливый человек, но если нет, то жизнь сама наложит досадные ограничения. То есть если Дева не следует своей природе и не заботится о себе, то в старости Дева будет ограничена самой жизнью.

Дарья Лопушкова