Экстрасенс: «На Валентине Легкоступовой лежала сильная порча»

Скоропостижная кончина певицы Валентины Легкоступовой шокировала всех.

Следствие по делу смерти артистки продолжается, тем временем выдвигаются различные причины гибели певицы.

Юрий Фирсов, муж Валентины Легкоступовой, с самого начала был главным подозреваемым по делу смерти певицы. Спустя время, стало очевидно, что мужчина, если и нанес вред здоровью исполнительницы, то сделал это неумышленно: речь уже идет о неоказании первой помощи. Правоохранительные органы продолжают разбираться в деле и проводят судмедэкспертизы, чтобы определить, носят ли травмы Легкоступовой насильственный характер или это несчастный случай.

Сейчас существует три версии гибели Валентины Легкоступовой. Первая версия от Юрия Фирсова, который утверждает, что певица поскользнулась в ванной, в результате чего получила серьезную травму головы и отек мозга впоследствии. Другая – основная версия следствия – что смерть исполнительницы убийство, которое совершил ее муж в результате сильного алкогольного опьянения.

Еще одну версию выдвигают экстрасенсы и ясновидящие. Ведуны в один голос утверждают, что на Легкоступовой лежала сильная порча или проклятие. Артистка была яркой, успешной во всех отношениях женщиной, у нее была счастливая личная жизнь. Все это, как утверждают экстрасенсы, породило много завистников, некоторые из которых могли желать смерти исполнительнице.