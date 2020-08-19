Три самых верных знака зодиака

Для кого семья на первом месте, а у кого в приоритете кратковременные интрижки? Астрологи решили рассказать правду. В этой статье рассказывается, какие знаки зодиака наиболее верные.

Львы – данные знаки зодиака отлично знают себе цену. Нельзя сказать, что они размениваются по мелочам. Они всегда находятся в поиске серьёзных отношений. Утверждение уместно среди сильного пола, но и девушки здесь не отстают. Этот знак не интересуют мимолетные интрижки. Если они продолжительное время находятся в отношениях, то изменять даже и не подумают. Этот огненный знак ставит верность на «пьедестал жизни», ведь он партнёра полностью уважает. А если Лев уже в браке, то у него даже мысли не возникнет о походе налево. Для данного представителя зодиакального круга брак не является пустым звуком.

Так что же может толкнуть этот огненный знак на измену? Если у Льва нет уверенности, что отношения достаточно серьёзны, то тогда есть риск, что этот знак будет поглядывать на сторону. Но и в этом случае он для начала расстанется, а только потом станет искать другого спутника жизни. В процессе поиска данный знак зодиака может флиртовать со многими; из-за этого может казаться, что Лев довольно легкомыслен, но это в корне неверно.

Козерог – пожалуй самый верный из знаков зодиака. Данный знак может продолжительное время искать себе партнера, при этом он может быть один. Он не будет менять партнёров как перчатки. Если этот земной знак полюбит, то это, скорее всего навсегда. Сильная половина этого знака более верна своему партнеру, чем слабая. Ведь женский пол, как правило, больше поддаётся на эмоции. Но будучи в браке, Козерог не пойдет на измену. Все свои силы данный знак Зодиака пустит на обустройство дома. Он будет стараться заработать как можно больше денег. В данном случае нет места для неверности.

Мало что может подтолкнуть Козерога на измену, ведь данные представители зодиакального круга придают огромное значение семейным ценностям . Даже если этот знак выпил алкоголя, он всё равно будет держать себя под контролем. Ничто не может поколебать его спокойствие и рассудительность. Случайные пьяные интрижки точно не про него. Но, правда, если этот знак полностью разочаровался в партнере, то тогда он способен на измену. Иногда он может изменить из мести. Но, как правило, измены Козерога исключены.

Девы – это настоящие романтики. В их голове есть идеальное представление о любовных отношениях. Они мечтают создать отношения, которые базировались бы на истинных чувствах. И когда у них это получается, они и думать не хотят об изменах. В особенности это касается женского пола. Девушки-Девы романтичные особы, им очень противна даже мысль о неверности своему партнёру. Но про мужчин у астрологов немного другое мнение. Если мужчина этого знака не совсем уверен в собственной женщине, то он способен заводить интрижки с другими дамами. Но если этот земной знак уже в браке, то изменять он точно не пойдет.

Что же касается других знаков зодиака, то нельзя утверждать, что измена для них в порядке вещей. Знаки знаками, а индивидуальные человеческие ценности могут не позволить партнёру перешагнуть роковую черту.