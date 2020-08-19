Экстрасенс: «Болезнь Алибасова — это расплата за нечестный роман»

Кажетта Ахмеджанова прокомментировала грядущий развод продюсера

Стало известно, что Бари Алибасов подает документы на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Сын продюсера рассказал, что после выписки Алибасова из больницы, «первое, что он сделал: изъявил желание доехать до своего адвоката Сергея Жорина и оформить на него доверенность, чтобы тот срочно развел его».

Причиной стала ситуация с квартирой актрисы. Сторона Шукшиной настаивает на отмене сделки, в результате которой подарок Лидии Николаевны мужу оказался оформлен на помощника продюсера. А сын Алибасова заявляет, что «жена умоляла его получить от нее квартиру в Новой Москве в подарок». Как бы то ни было, сейчас пара решила расторгнуть свой брак. Впрочем, экстрасенс Кажетта Ахмеджанова считает, что настоящей семьи в этом союзе никогда не было.

«Что Шукшина, что Алибасов всегда хотят создать вокруг себя шумиху. То, что было между ними, — это всего лишь театр двух актеров. В их союзе не было ни любви, ни теплоты — ничего такого, что могло бы их объединить. Они всего лишь создают повод поговорить о себе. Тут Шукшина понимает, что выжать из этого союза больше нечего, поэтому пришла к тому, что пора разводиться, ведь на этом тоже можно поднять вокруг себя разговоры», — заявила Кажетта.

«Я не советую ни Алибасову, ни Шукшиной больше заниматься такими вещами. Все, что они делают, обернется против них, хотя это уже обернулось. Ситуация с квартирой, болезнь Алибасова — это расплата за их нечестный роман», — считает Ахмеджанова.