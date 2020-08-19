Саона: «Лучшей версией себя сможет стать каждый знак зодиака»

Таролог Саона рассказала, кем могут стать знаки зодиака в будущем.

Овны всегда стараются быть лучшей версией самих себя. Этот огненный знак с энтузиазмом и соревнованием хочет создать что-то лучшее или побить мировой рекорд. Меньше всего Овен хочет тратить время на бездумные развлечения, сон и прокрастинацию. Цель Овна в жизни — продвигаться вперед, причем не важно, в какой области. Овну легко даются точные науки, они особенно преуспевают в технологиях, письме и банковском деле.

Как знак Земли, Телец ценит стабильность. Вот почему цель жизни Тельца — создать надежную основу для всего, чем занимается представитель этого знака.Телец хочет быть тем, кому всегда можно доверять, кто всегда будет рядом, когда он вам понадобится. Этот знак хочет дать другим то, что им нужно, чтобы они чувствовали себя в безопасности, и хочет, чтобы каждый чувствовал, что у него есть забота. Больше всего Тельцу подходит род деятельности, связанный с общением и коммуникациями.

Близнецы — социальные посланники мира. Их основная цель — объединить людей. Близнецы остроумны, веселы и общительны. А еще они знают, как управлять социумом, поэтому из них получаются отличные медийные личности. Подумайте о карьере ведущего игрового шоу, радио-диджее или даже управляющего благотворительной организации. Близнецы ценят развлечения и видение вещей с разных точек зрения.

Раки чувствуют себя комфортно, руководя классом, от начальной школы до студий йоги. И это благодаря их нежному и заботливому характеру. Раки становятся прирожденными учителями, поскольку их способность заботиться о своих учениках придает продуктивности и интерактива процессу обучения. Рака непросто вывести из себя. У них есть способность сохранять хладнокровие под давлением, и они вряд ли будут нервничать.

Львы являются отличными мотиваторами, и независимо от того, вдохновляют ли они миллионы или просто служат консультантом по вопросам карьеры, отличным проводником для более робких знаков, которые могут не иметь врожденной уверенности, чтобы заявить о своих целях и пойти на них. Они могут не только давать советы, исходя из собственного опыта, но и их уверенность обычно вдохновляет других.

Как знак, ориентированный на детали, Девы могут преуспевать в области медицины, где эта черта является ключевой. Работа в качестве врача или медсестры также удовлетворит их глубокое желание организоваться, а также будет связано с их главной ценностью — добродетельностью. Благодаря точному мышлению Девы могут с легкостью пройти через трудности обучения и получить диплом медика. И как только они закрепятся в этой области, они могут обнаружить, что являются всеми любимыми докторами из-за их заботливого характера.

Никто не придерживается своей морали так, как Весы, поэтому этот знак может преуспеть в дипломатии. Кроме того, Весы, как правило, обладают хорошими личностными навыками, что позволяет им легко избираться в школьный совет, конгресс, сенат или даже на более высокий пост. Усердно работая, Весы могут продвигаться в этой области, внося существенные изменения в мир вокруг себя и добиваясь больших успехов.

Будь то музыкант или режиссер, Скорпионы создают успех из глубокого источника эмоций и не подвержены изменениям со стороны внешнего мира. Это делает Скорпиона, казалось бы, невосприимчивым к влиянию критики. Это черта, которая может сослужить им хорошую службу в искусстве. Хотя они могут прислушиваться к другим и принимать советы, отрицательные мнения никак не отражаются на их собственных интересах. Скорпионы трудолюбивы и будут воплощать свои идеи в жизнь, в то же время опираясь на свое внутреннее творчество. И эти две черты очень ценны при создании чего-то нового.

Энергия Стрельца должна найти высшую истину в своей области. Люди с сильным влиянием Стрельца становятся великими учеными, философами и экспертами всех типов. И поэтому они могут очень хорошо работать в качестве профессоров. Они могут даже продвинуть вперед исследования в своей области и сделать что-то замечательное для человечества. Кроме того, они веселые и интересные, поэтому они обязательно сохранят интерес учеников, если выберут преподавательскую деятельность. Они могут рассказать увлекательную историю и научить чему-то совершенно по-новому.

Какой бы ни была их страсть, Козероги, скорее всего, превратят это в бизнес. Они могут оказаться во главе стартапа и донести до публики новые идеи или подняться по служебной лестнице на своей текущей работе. Естественная способность Козерога к росту хорошо работает в бизнесе. И у того, кто страстно желает улучшить мир вокруг себя, может быть реальный шанс сделать это. Козероги не просто начальники, они хорошие начальники. Они хотят быть лидерами, но также имеют сильное желание сделать мир лучше.

Энергия Водолея ценит создание более веселого и свободного мира. Но они знают, что это не может произойти, когда есть бедность и неравенство, отсюда их сильная тяга к гуманизму. Водолеи найдут большую радость в том, чтобы помогать другим. Они могут попробовать стать волонтером, а затем поработать в социально сознательной компании. Или они могут начать свой собственный бизнес, который будет направлен на развитие общества.

У Рыб хорошо развита совесть и разум. Это в сочетании с их сочувствием делает их великими терапевтами. Они могут показать другим, как эмоции могут быть их величайшей силой. Как терапевты, Рыбы смогут слушать своих пациентов и общаться с ними, заставляя их чувствовать себя услышанными и понятыми. Они также могут дать отличный совет благодаря своей сильной интуиции.