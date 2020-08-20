7 магических трав, которые привлекают удачу, богатство и здоровье

Многие растения используются в качестве лекарственных средств. Однако не все знают, что с их помощью можно привлечь удачу и даже изменить жизнь.

Ромашка. Растение символизирует чистоту. Благодаря ей можно привлечь удачу и наладить личную жизнь. Ромашку можно использовать в виде отвара или чая. А для того, чтобы привлечь любовь, нужно носить с собой высушенные лепестки растения.

Зверобой. Защищает от сглаза и порчи. Оно может избавить от депрессии, восполнить организм энергией и защитить от врагов. Можно потреблять зверобой в виде чая. Также растение используют как оберег для дома.

Иван-чай. Восполнить энергию можно благодаря Иван-чаю, просто вдохнув запах растения. А высушенные лепестки нужно носить с собой, чтобы привлечь удачу в финансах и профессиональной сфере.

Чабрец. Помогает при воспалениях. Благодаря растению можно вернуть молодость и красоту. Порошок из этой травы можно добавлять в косметические маски. Не менее полезны ванны с добавлением листьев растения.

Мокрица. Растение относится к антидепрессантам. Благодаря мокрице можно восполнить организм энергией.

Душица. Помогает нормализовать сон, а также способствует укреплению нервной системы. Растение необходимо держать рядом с кроватью. Также сушеными листьями набивают подушки. Благодаря аромату трав нормализуется эмоциональное состояние.

Чистотел. Избавиться от дурных мыслей можно благодаря чистотелу. Он считается эффективным средством от депрессии. Растение можно носить с собой, так как благодаря ему можно стабилизировать душевное состояние. Считается, что чистотел приносит удачу и является оберегом.