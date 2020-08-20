Астролог: «У каждого знака есть свое идеальное место для жизни»

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам.

И сегодня мы выясняем, какие точки земного шара идеально подходят разным знакам зодиака для отдыха, жизни, энергетической подпитки и вдохновения.

Динамичным и в то же время не очень привередливым Овнам прекрасно подходит Германия. Дух приключений, исторических событий напитают спартанской энергией, азартом. Также им подойдут Азербайджан, Испания, Италия, Кавказ, Израиль, Турция, Англия.

Тельцам всегда хочется комфорта, тепла, чтобы вокруг было много зелени, садов, интересных ландшафтов. Они ценят гостеприимство и оригинальную жизненную философию, которой готовы проникнуться. Поэтому отлично подходят Тибет, Аргентина, Греция,, Грузия, Ирландия, Кавказ, Кипр.

Близнецам идеально подходит Греция. С одной стороны, там открытые люди, атмосфера пропитана оптимизмом, беззаботностью. Очень много воздуха, и Близнецам не тесно. Кроме того, им для гармонии нужна высокогорная местность. Отлично подойдут также Армения, Бельгия, Арабские Эмираты, Корея.

Ракам важны преемственность традиций, глубокая философия бытия, возможность внутреннего поиска. Поэтому все пути Раков ведут в Индию. Здесь их питает все вокруг: колоритная местность, древние традиции, общение с духовными наставниками. Также притягивают Раков Новая Зеландия, Голландия, Швейцария, Непал, Алжир.

Львам необыкновенно важен антураж места, где он будет ходить по улицам. Чтобы все было изысканно, культурно, связано с историей. Поэтому Испания, Италия, Франция — лучший выбор. Здесь есть все — роскошные исторические центры, яркие пейзажи, колоритные места отдыха. Подойдут также Бразилия, Венгрия, Чехия.

Дева обожает познавать мир и ощущать себя не странником, а коренным жителем. Предпочитает страны, где сложились глубокие философские традиции, темп жизни размеренный, спокойный. Поэтому отлично подходят Швейцария и Япония. Путешествие понравится в Марокко, Бразилию, Турцию, Германию, Хорватию.

Весы и эстетика неразделимы, поэтому отдыхать и жить любят в местах, где переплетаются изящество форм, замысловатость архитектурных стилей, необычные урбанистические решения. Их притягивают элегантность и равномерный темп жизни. Поэтому отлично подходит Англия. Также Бирма, Франция, Австрия, Китай, Аргентина.

Скорпионов больше всего притягивают страны с воинственной энергетикой, где бушуют страсти и даже может быть неспокойно в плане мирной жизни. Не удивляйтесь, если обнаружите их в Афганистане или Ливии. С удовольствием Скорпионы отправятся в Марокко, Вьетнам, Сицилию, Азербайджан.

Стрельцам нужно пространство для приключений и веселья. Такую вечную сиесту они получают в Испании и влюбляются в эту страну. Их влекут Грузия, Австралия, Португалия, Аргентина и Аравия.

Козероги хорошо себя ощущают в Западной Германии. Там им комфортно, стабильно, живется без резких эмоциональных всплесков и непредвиденных приключений. Поэтому же они любят Эстонию, Исландию, Болгарию и Тибет.

Водолеям с их динамичной энергией хорошо живется в России. Здесь хватает и приключений, и общения, и новых горизонтов для открытий. Любят отправляться в северные регионы, связанные с древними племенами, малыми народами, сподвижниками, шаманами. Потому и любят еще Финляндию, Чили, Перу, Мексику, Бразилию и Эфиопию.

Рыба выбирает страны, которые развиваются в собственном ключе, опираясь на интуицию, существуют в своем особом ритме и в этом проявляют самобытность. Это Египет, Исландия, Португалия. Хорошо Рыбам будет еще в Индонезии, Сингапуре, Израиле, Индии, Уругвае.