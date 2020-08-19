Почему вас не ценят

Много времени тратите на работу, а повышения или премии нет?

Стараетесь и все силы вкладываете в семью, а от близких «спасибо» не дождешься? Похоже, вы попали в ситуацию, когда вас не ценят. Но почему так происходит, ведь вы стараетесь изо всех сил и, возможно, делаете больше других для общего блага.

Как ни парадоксально, но ответ как раз и кроется в том, как много и как качественно вы делаете. Потому что, если вы всегда в первых рядах, мало просите и готовы бескорыстно помогать – это довольно быстро начинает восприниматься как должное. Если вы в самом начале показываете, как много вы можете сделать – в дальнейшем именно по этой планке вас и будут оценивать. Даже если другие могут в разы меньше, с вас будет более высокий спрос.

Кроме того, если вы долгое время терпите, боитесь попросить о повышении оплаты или о компенсации затраченных сил – окружающим начинает казаться, что ваша деятельность нечто само собой разумеющееся, нужное лично вам и вполне достаточно того, что вы горите на работе – зачем вас мотивировать, у вас и так все хорошо.

В такой ситуации явно нарушается баланс потраченных и возвращенных сил. Как выйти из этого круга? Прежде чем что-то сделать, нужно узнать, а что предполагается взамен и проговорить условия, на которых вы будете выполнять свои действия. И быть последовательным – если вас не устраивает зарплата, и вам обещают очередное повышение «когда будут лучшие времена», ищите другое место работы. В семейной жизни так же: никаких «потерпи», «когда-нибудь» и «ну, ты же понимаешь». Если вы не чувствуете, что ваши усилия оценены должным образом – перестаньте их прикладывать. Старайтесь максимально четко и прозрачно проговаривать условия вашего труда и задавайте вопросы. И, самое главное – перестаньте делать то, за что не предполагается адекватного с вашей точки зрения вознаграждения. Никаких «а кто, если не я», «как я все брошу» и т.п. Вас оценивают ровно настолько, насколько вы готовы сами оценить себя.

Диана Сабитова