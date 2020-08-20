Таролог: «Только у пяти знаков зодиака есть шестое чувство»

Таролог Александра Харрис составила список из пяти знаков зодиака, у которых хорошо развито шестое чувство.

Даже если вы очень сильно пытаетесь подавить свои чувства и сохранять невозмутимый вид, Рак все равно сможет вас прочитать. Они могут видеть нутро прямо через внешнюю оболочку человека. Ведь Рак получает свою силу от Луны, властителя эмоций и подсознательных чувств. Они лучше всего могут знать, что с вами происходит на самом деле. Они могут почувствовать, у кого самые лучшие намерения, а у кого худшие, с почти сверхъестественной легкостью. Если Рак доверяет вам, это потому, что он в глубине души знает, что вам стоит идти навстречу.

Девы управляют собственной жизнью и редко поддаются давлению общества. Чтобы найти ответ на волнующий вопрос, представители этого знака всегда заглядывают внутрь себя. Ответы, которые они находят, со временем дают Девам возможность исходить только из собственных интересов и мыслей, они доверяют только себе и почти никогда не ошибаются. Дева не хочет тратить свою энергию на окружающих, но для близкого человека готова делиться своими способностями к анализу ситуации. Девы чувствуют как плохое, так и хорошее, часто происходящее не становится сюрпризом для представителей этого знака.

Весы беспристрастно смотрят на вещи, поэтому их интуиция очень точна и заслуживает доверия. Будучи знаком зодиака суждения и равновесия, они могут видеть ситуацию без предвзятости или предубеждений, поэтому вы знаете, что их точка зрения не омрачена их собственным мнением. Другими словами, они могут отличить то, во что они хотят верить, и то, что на самом деле правда. Интуиция Весов помогает им преодолевать конфликты и маневрировать в социальных ситуациях как чемпионам интуиции.

Когда Скорпион смотрит вам в глаза, кажется, что он смотрит прямо в вашу душу. Вот насколько сильна их интуиция. Хотя большинство людей предпочли бы избегать правды, Скорпион запрограммирован на постоянный поиск ее. Стоит ли удивляться? Скорпионом управляет Плутон, планета тьмы и трансформации, которая является одной из самых мистических планет. Это позволяет Скорпиону легко отпустить свой логический ум и позволить своим решениям быть преобразованными их внутренними чувствами.

Рыбы — до смешного чувствительный водный знак, и они могут улавливать даже самые тонкие вибрации. Они узнают, что что-то не так, раньше, чем кто-либо другой. Рыбы связаны с 12-м домом духовности, а также управляются Нептуном, планетой снов и потусторонними мирами. Они лучше, чем кто-либо, знают, что правда часто гораздо более тонкая и загадочная, чем кажется. К счастью, их интуиция почти всегда улавливает это. На самом деле, правда, вероятно, приходит к ним даже во сне.