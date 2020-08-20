Гоните прочь сомнения — любовный гороскоп на 21 августа

Сомнения не должны повлиять на ваши романтические отношения.

Овен ‌‌

Звезды советуют Овнам разобраться в том чего больше в вашем отношении ко второй половинке: любви или ненависти. Главное, что не равнодушия. Если вы пока одиноки, судьба подарит вам шанс встретить партнера схожего с вами характера и взглядов на любовь.

Телец

Не исключено, что сегодня Тельцам захочется сменить имидж и удивить свою пассию. Постарайтесь все же удивить, а не шокировать. Иначе любимый человек засомневается в своем выборе. Если вы пока не встретили свою любовь, не стоит слишком остро реагировать на сегодняшние события.

Близнецы

Если сегодня вы столкнетесь с непредсказуемым для себя поворотом событий, не стоит тревожиться. Постарайтесь извлечь из этого пользу для себя и любимого человека. Одиноким Близнецам астрологические влияния этого дня помогут вам ощутить эмоциональный подъем и надежду на новую встречу.

Рак ‌‌

Звезды подсказывают, что Ракам не стоит усложнять и драматизировать ситуацию. Напротив, посмотрите на события как на нечто вполне обычное, и это перестанет вас беспокоить. Если вы пока одиноки, в вашей жизни сегодня появится человек, который надолго поселится в вашем сердце.

Лев ‌‌

Возможно, сегодня вы будете находиться не в самом миролюбивом настроении. Тем не менее, постарайтесь сдерживать свои чувства, иначе недовольство друг другом будет нарастать как снежный ком. Стилю покорения сердец противоположного пола свободных Львов невозможно не поддаться.

Дева ‌‌

Девам звезды подсказывают, что в борьбе за свое счастье вы можете быть настроены чересчур по-боевому и слишком напористо. Однако в данной ситуации лучшее оружие - дипломатичность и терпение. Если вы пока не встретили любовь, принимайтесь за реализацию своих планов.

Весы ‌‌

Не исключено, что сегодня вам все-таки удастся переломить ситуацию. Вместо взаимных упреков и обвинений вы оба сможете начать конструктивный диалог. В жизни одиноких Весов появится давно забытая любовь с новыми ожиданиями на возобновление отношений.

Скорпион

Если вас возмущает поведение любимого человека, то постарайтесь успокоиться, ведь причина вашего негодования яйца выеденного не стоит. В жизни одиноких Скорпионов произойдет знаковое событие, которое впоследствии во многом определит их будущий любовный союз.

Стрелец

В этот день многие Стрельцы почувствуют желание поделиться своими любовными успехами с третьими лицами. Однако именно сейчас чужое любопытство может все испортить. Если вы пока одиноки, постарайтесь снизить требования к любовному союзу.

Козерог

Скорее всего, в этот день вам предстоит наслаждаться гармонией и спокойствием, так как любимый человек приложит все усилия для создания подходящей атмосферы. Некоторые одинокие Козероги могут мгновенно попасть под власть обаяния представителя противоположного пола.

Водолей

Текущее положение планет говорит, что сегодня может исполниться то, чего вы ждете от второй половинки уже довольно длительное время. Возможно, именно ваше терпение приведет к такому результату. Если одиноких Водолеев посетят сомнения, гоните их прочь, впереди светлая полоса.

Рыбы ‌‌

Звезды подсказывают Рыбам, что им стоит подключить любимого человека к совместному обсуждению и решению домашних проблем. Запланируйте небольшие изменения в дизайне жилья и обновлению интерьера. В коллекции разбитых сердец одиноких Рыб станет на одно больше.