Нарушаем границы — любовный гороскоп на 24-30 августа

Любовный гороскоп на неделю 24-30 августа 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Для влюбленных Овнов неделя начнется с чувственной ноты. Понедельник - отличный день для интимной встречи, при условии, что между вами и партнером имеется не только сексуальная, но и эмоциональная гармония. В дни 28 и 29 августа вам стоит сдерживать свой темперамент: возможна ссора по вашей вине.

Телец

Влюбленные Тельцы на этой неделе готовы к доверительному общению и соблюдению договора, но в ответ могут столкнуться с саботажем. Партнер способен «забыть» про соглашение или пропустить мимо ушей самое важное из ваших слов. Воскресенье - день сюрприза, вы можете неожиданно изменить своим привычкам.

Близнецы

На этой неделе настрой Близнецов будет не слишком романтичным. Настал не лучший период для новых знакомств: в силу обстоятельств, вам будет трудно показаться перед потенциальным партнером в своей истинной и наиболее выгодной роли. В постоянных отношениях верх возьмут практичность и сдержанность.

Рак ‌‌

На этой неделе для влюбленных Раков наиболее ровен понедельник. Он подпитывает глубокие чувства и привязанности. Если вы привыкли к игре страстей, в этом сценарии вам будет не хватать перчинки. Во 2 половине недели напомнит о себе сложный нрав вашего постоянного партнера или давней «роковой любви».

Лев ‌‌

На этой неделе влюбленные Львы слегка сдадут позиции, в чем будут повинны суровые обстоятельства (не в последнюю очередь, материальные). Многие представители знака станут мелочными прагматиками и примутся прикидывать баланс вложений в своих отношениях. В воскресенье возможен сюрприз от партнера.

Дева ‌‌

На этой неделе рациональная натура Дев возьмет верх над чувствами, что не означает их отсутствия. Скорее, будет восстановлен баланс между умом и страстями. Многие Девы вернутся в знакомый сценарий отношений, оценив их гармонию и надежность. Лучший день для любви и интимного общения - понедельник.

Весы ‌‌

На этой неделе задача Весов в отношениях - минимизировать проблемы. Ваши позиции сейчас не слишком сильны, легко оказаться в роли ведомого или эксплуатируемого. Если вас поймали в ловушку чужих игр, не стоит брать на себя всю вину: партнер наверняка причастен к раскачиванию лодки не меньше, чем вы.

Скорпион

Для влюбленных Скорпионов неделя начнется с минуты эмоциональной гармонии. Не стоит терять время в понедельник, если вы надеетесь восстановить былые отношения, хотите в последний раз попытать счастья в безответной многолетней любви, наладить контакт с объектом симпатий из другого города или страны.

Стрелец

На этой неделе влюбленные Стрельцы могут быть чем-то обескуражены и озадачены, но стратегию не сменят. Звезды советуют взять перерыв в активных действиях, а в разговорах с объектом симпатий больше слушать и поменьше говорить. Болтливость будет особенно вредить вам 26 августа и вечером 25 августа.

Козерог

Влюбленным Козерогам стоит взять на заметку понедельник: его атмосфера поможет восстановить диалог или доверие, поддержать эмоциональную гармонию или интимное взаимопонимание. Контролируйте себя с вечера 28 по вечер 30 августа: в это время легко «потерять берега», обидеть или перепугать партнера.

Водолей

Ситуации этой недели призывают влюбленных Водолеев к сдержанности, но следовать ей будет с каждым днем все труднее. Если вы с честью пройдете испытания буднями, не стоит расслабляться: к выходным вас будет ждать новый экзамен, а в воскресенье ваши эмоции вырвутся из-под контроля неожиданно для вас.

Рыбы ‌‌

Рыбам на этой неделе стоит показать свои чувства или намерения в понедельник, а затем отказаться от инициативы. Вплоть до уик-энда вредны откровенные беседы и новые знакомства. Не стоит что-либо выпытывать об интересующей персоне у третьих лиц. В выходные сохраните верность своим принципам в любви.