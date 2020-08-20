Взгляните на деньги под другим углом — финансовый гороскоп на 21 августа

Переосмыслите свое отношение к деньгам и работе.

Овен ‌‌

Овны смогут гибко реагировать на изменения внешних обстоятельств. Сегодняшний день складывается удачно для работников сферы обслуживания. Особенно преуспеют в делах те, кто связан с торговлей косметикой, парфюмерией, модной одеждой. Ваши товары и услуги будут востребованы, и недостатка в клиентах вы испытывать не будете.

Телец

Несмотря на успешное выполнение текущей работы, с точки зрения финансов этот день у Тельцов можно оценивать как неблагоприятный. Возможно, вам будут задерживать оплату за ранее выполненную работу. Бизнесмены могут испытывать нехватку оборотных средств. Вместе с тем, если вы работаете вместе с родственниками, то все сложится замечательно.

Близнецы

Близнецам требуется знать мнение авторитетных людей. Прежде чем предпринимать инициативу в важных делах, не мешало бы посоветоваться со знающими людьми и навести справки. Окружающие вас люди будут проявлять готовность оказывать вам всяческое содействие. Воспользуйтесь имеющимися у вас деловыми связями.

Рак ‌‌

Ракам в этот день необходимо стараться непременно доводить до конца свои дела и тогда ваши финансовые возможности вырастут. Наиболее прибыльным окажется бизнес, связанный с недвижимостью, строительством, коммунальными услугами и дизайном интерьера. Воздержитесь от выполнения заказов без предоплаты. Прилагайте усилия для улучшения условий труда на рабочем месте.

Лев ‌‌

У Львов сегодня многое будет зависеть от личных инициатив. В частности это касается укрепления и расширения деловых связей. Вам удастся познакомиться с весьма динамичными и продуктивными деловыми людьми. Но при этом вам важно самим проявить инициативу для такого рода контактов. Научитесь быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру.

Дева ‌‌

Девам необходимо научиться извлекать пользу для себя даже в очень сложных условиях – это является одним из признаков высокого профессионализма. Если внешние обстоятельства складываются неблагоприятно, это еще не повод для паники и уныния. Попробуйте начать действовать незаметно, не привлекая к себе постороннего внимания. Ваши финансовые поступления увеличатся от выполнения неофициальной подработки.

Весы ‌‌

Полагаясь на собственные силы, типичные Весы могут упустить возможность сделать больше за счет делового взаимодействия с коллективом. Именно опираясь на коллектив единомышленников, вы сможете в полной мере проявить свои таланты и способности. Но для этого вам необходимо гармонично вписаться в коллективный производственный процесс. От деловой переписки сегодня будет мало толку.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам некоторые важные дела выполнять в тайне от окружающих. По крайней мере, не следует открыто афишировать на публике свои намерения. В этом случае никто не сможет помешать вам. Можно обращаться к работодателю с просьбами. Например, о финансовом участии в ваших расходах на проезд до места работы и в расходах на обеды в рабочее время.

Стрелец

У Стрельцов этот день благоприятствует деловым поездкам и обмену мнениями. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который сумеет многому вас научить. Преуспевают те, кто совмещает обучение с профессиональной деятельностью. Вместе с тем, это не лучшее время для подписания договоров о сотрудничестве. Также вам будет сложнее контактировать с клиентами.

Козерог

Сегодняшний день складывается благоприятно для тех Козерогов, кто умеет твердо и решительно отстаивать свои интересы. Не стоит бояться открыто, заявить о своей позиции перед вышестоящим начальством. Возможно, вам предложат занять более высокую по статусу должность. Принципиальная позиция в важных вопросах способствует укреплению деловой репутации и уважению со стороны начальства.

Водолей

У Водолеев сегодня благоприятный день для завершения переговорного процесса и подписания договора о сотрудничестве. Любые юридические вопросы находят быстрое и оптимальное решение. Успешно проходят деловые поездки. Вместе с тем, воздержитесь пока от использования технических новшеств – это может привести к нарушению отлаженного ритма работы.

Рыбы ‌‌

У Рыб благоприятный день для внедрения технических новинок в повседневную практику работы. Изобретатели, рационализаторы, инженеры смогут найти интересные технические решения и успешно реализовать их на практике. Вместе с тем, это не лучший день для урегулирования вопросов с наследством. От оформления ипотечного кредита пока лучше воздержаться.