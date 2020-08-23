Пора готовить «подушку безопасности» — финансовый гороскоп на 24-30 августа

Финансовый гороскоп на неделю 24-30 августа 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Овнам в первой половине недели, возможно, придется в каких-то вопросах идти против своих принципов и «наступать на горло собственной песне». Наибольшие трудности могут возникнуть при взаимоотношениях с начальством. Возможно, вам выскажут критическое замечание, которое вы посчитаете несправедливым. Также перед вами могут поставить трудновыполнимую задачу. Вместе с тем, старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину те не только свои интересы. Сейчас очень важно найти правильный баланс интересов. Вместе с тем во второй половине недели начнет набирать силу положительная тенденция в бизнесе. Особенно это почувствуют те, кто работают в семейном бизнесе, на дому или имеют отношение к сфере недвижимости. Например, дизайнеры по интерьеру получат очень выгодные заказы и смогут проявить в полной мере свои таланты и способности.

Телец

Первая половина недели для Тельцов может быть связана с осложнениями. Основная проблемная тема: взаимоотношения с представителями закона. Возможно, ваша деятельность попадет в поле зрения контролирующих фискальных служб, и может подвергнуться проверкам. Возможно, вы будете ощущать, что кто-то или что-то мешает вам действовать в свободном режиме, однако понять, откуда именно и почему исходит торможение, будет непросто. Старайтесь ни в чем не допускать нарушений правил и норм закона. Это дни, когда вашей деловой репутации может быть нанесен ущерб. Вторая половина недели благоприятствует развитию и укреплению деловых связей. Окружающие вас люди будут с готовностью идти навстречу вашим пожеланиям. Активизируется торгово-закупочная и посредническая деятельность, ускоряется товарно-денежный обмен. Многие вопросы удастся благополучно решить при личной встрече. Любые контакты будут полезными и перспективными.

Близнецы

Типичные Близнецы в первой половине недели могут сталкиваться с ситуациями, когда придется менять планы и заниматься совсем не теми делами, которые были запланированы. Возможно, вам придется в оперативном порядке устранять возникшие сложности в работе. Вероятнее всего, с этим столкнутся работники кредитно-финансовых организаций, страховых агентств. Те, кто работает в общественных организациях и фондах, не смогут найти спонсоров и инвесторов для развития своих проектов. Вторая половина недели способна кардинально поменять к лучшему положение вещей. Могут повыситься шансы на увеличение доходов. Если вы выполняете клиентские заказы, то будете обеспечены работой на длительный период. Также это хорошее время для начала откладывания денег с целью скопить крупную сумму на дорогую покупку. Вы будете способны очень экономно и практично обращаться со своими деньгами.

Рак ‌‌

У Раков эта неделя может начаться с ухудшения внешних обстоятельств. Возможно, придется столкнуться со сложностями при ведении переговорного процесса. Если время не торопит, то лучше отложить на более поздний период диалог о сотрудничестве. В противном случае вы можете подписать заведомо невыгодный для вас договор и нести от этого материальные издержки. Осложняется работа тех, кто имеет отношение к сфере услуг. Старайтесь полностью переключить внимание на нужды клиентов и учитывать все их пожелания. В противном случае возможны конфликтные ситуации, и, как следствие, жалобы на вас начальству. Вторая половина недели складывается благоприятно для тех, кто сосредоточен на личном развитии, расширяет свои познания в сфере профессии. Вы сможете успешно сдать аттестационные экзамены и контрольные задания. Успешно проходит служебная командировка и деловая переписка.

Лев ‌‌

Львам в первой половине недели будет сложнее справляться с делами. Могут осложниться текущие дела и отношения с коллегами. Психологический климат в трудовом коллективе оставляет желать лучшего. В тот период может пострадать ваша деловая репутация. Необходимо строго соблюдать служебные инструкции. Также на первый план может выйти вопрос поддержания дисциплины труда на должном уровне. Не опаздывайте на работу и не отлучайтесь надолго с рабочего места – это может привести к дисциплинарным взысканиям. Вторая половина недели позволит вам тихо и незаметно продвигаться к поставленным целям. Главное – не привлекать постороннего внимания к своим намерениям. Лучший стиль работы сейчас – решать вопросы по мере их поступления, не ставя перед собой жестких планов и сроков. Можете рассчитывать на получение дополнительного источника дохода.

Дева ‌‌

У типичных Дев в первой половине недели будет время, неблагоприятное для проведения финансовых операций, связанных с заимствованиями и кредитованием. Крайне нежелательно делать финансовые заимствования, принимать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами, делать покупки в кредит и оформлять страховые договора. Не полагайтесь на счастливый случай – фортуна пока играет не на вашей стороне. Наибольшие убытки могут понести игроки на валютной и фондовой бирже. Торговцам лучше не делать крупных закупок товара на оптовых складах и базах. Вторая половина недели наоборот, может привести к улучшению ситуации. Это время может быть связано с активизацией делового партнерства, но уже в позитивном смысле. Хорошо заниматься совместным планированием в рамках коллективного творческого и производственного процесса.

Весы ‌‌

У Весов первая половина недели может быть связана с осложнениями в отношениях с деловыми партнерами. Нежелательно в этот период вести переговорный процесс – ваши потенциальные партнеры могут отказаться от ранее достигнутых договоренностей. Могут с затруднениями идти те дела и проекты, которые близки к завершению. Особенно это касается выполнения ремонтно-строительных работ и сдачи готового объекта заказчику. Возможно, вам придется работать в непривычных условиях. Работники офисов, магазинов, складов будут испытывать некоторые неудобства на своем рабочем месте. Вторая половина недели складывается благоприятно для тех, кто занимает руководящие должности. Вы сможете мягкими и ненавязчивыми методами навести порядок в делах. В эти дни вы почувствуете, что гибкость и тактичность в поведении может быть гораздо эффективнее прямолинейных однозначных поступков.

Скорпион

Скорпионам в первой половине недели следует быть крайне осмотрительными при общении с новыми людьми. В поле вашего зрения могут появиться люди с нечестными намерениями. Не принимайте на веру поступающую информацию. Многие сведения при проверке их на предмет достоверности, окажутся ложными. Из-за информационных помех может быть нарушен ваш рабочий ритм. Отношения с коллегами по трудовому коллективу могут осложниться. Старайтесь воздерживаться от критических замечаний в чей-либо адрес и сами не реагируйте остро на критику в ваш адрес. Рациональнее используйте рабочее время, планируйте свои действия и расставляйте приоритеты. Вторая половина недели складывается успешно с точки зрения спекулятивного бизнеса. Обратите особое внимание на людей, приехавших издалека. Именно через них к вам могут придти наиболее выгодные предложения по сотрудничеству. Успешно пойдут дела у тех, кто находится в командировке или работает на вахте.

Стрелец

У Стрельцов первая половина недели может быть связана с незапланированными расходами. Однако в этом деле не следует торопиться. Если вам кажется, что необходимо срочно что-то купить и это не терпит отлагательства, то, на самом деле вскоре может выясниться, что без этих расходов можно было обойтись. Этот период связан с неудачными финансовыми инвестициями, ложными представлениями о том, куда целесообразнее вкладывать деньги. Общая рекомендация на эти дни: не торопитесь расставаться со своими деньгами. Вторая половина недели складывается благоприятно для использования заемных финансовых ресурсов, покупок по кредитной карте. Бизнесмены сделают удачные вложения в техническую модернизацию, покупку недвижимости, проведение ремонтных работ. Могут улучшиться условия труда на рабочем месте.

Козерог

Козерогам в первой половине недели будет непросто разобраться в себе и в том, куда следует двигаться и что делать. Возможно, на вас, таким образом, повлияет разговор в семье с близкими родственниками. Это не лучшее время для тех, кто в своей деятельности имеет отношение к сделкам с недвижимостью, занимается строительными и ремонтными работами, работает в городских и коммунальных службах. В семейном бизнесе могут усилиться разногласия между родственниками. Эти дни могут быть связаны с трудностями при завершении каких-то дел или проектов. Если возможно, то отложите принятие решений на вторую половину недели. В эти дни с вами на связь выйдут деловые партнеры, советы которых будут указывать вам верное направление. Это прекрасное время для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. Работники сферы услуг будут завалены клиентскими заказами.

Водолей

У Водолеев вторая половина недели может быть связана со сложностями при установлении деловых контактов. Не следует доверять случайным людям, особенно если вы увидите, что они скрывают от вас что-то. Есть опасность столкнуться с воровством, мошенничеством. Никому ничего сами не обещайте и не доверяйте обещаниям других людей. На этой неделе люди будут склонны строить иллюзии, после которых может наступить разочарование. Если вы занимаетесь выполнением частных заказов, то обязательно берите предоплату. Вторая половина недели складывается намного успешнее. Прежде всего, следует отметить, что вы будете обеспечены интересной и выгодной работой, выполнять которую будете с удовольствием. Это как раз те дни, когда работа идет в радость. Также в это время складываются доброжелательные гармоничные отношения с коллегами по трудовому коллективу.

Рыбы ‌‌

Типичные Рыбы в первой половине недели могут столкнуться с финансовыми неудачами. Есть риск сделать невыгодные инвестиции и понести убытки. Особенно это относится к игрокам на товарно-сырьевой бирже. Вы можете попасть в плен некой обманчивой идеи, иллюзии и допустить ошибку при расходовании финансовых ресурсов. Следует быть крайне осмотрительными при инвестировании денег в коллективные проекты. Берегите то, что у вас сейчас есть, держите синицу в руках и не гоняйтесь за журавлем в небе. Успех ожидает тех, кто профессионально и добросовестно выполняет свои обязанности. Вторая половина недели складывается намного успешнее. Усиливаются ваши творческие и интеллектуальные способности. Вы сможете успешно проявить себя в конкурентных видах деятельности, занять призовые места в конкурсах, соревнованиях, кастингах. Это прекрасное время для рекламы и саморекламы.