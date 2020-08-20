Возьмите короткий тайм-аут — гороскоп на 21 августа

2-3 лунные сутки. Утреннее положение Луны не располагает к суете.

Можно уточнять планы, подводить итоги или взять короткий тайм-аут. Во второй половине дня активность вырастет, но с побочными спецэффектами. Вступление Луны в знак Весов напомнит о балансе интересов, но соблюдать его станет трудно (а вот раскачать чаши весов и спровоцировать новый виток раздоров будет легко). Рекомендуется дипломатичность и предусмотрительность в любых маневрах. Меры безопасности - разделить сферы влияния и играть на своей территории в допустимых рамках. Нежелательны начинания и сделки: возможен убыток, обмен, откат, возврат.

Овен ‌‌

Овнам лучше начать день с необходимых рутинных дел, при этом не стоит выходить за рамки намеченного плана, правил и предписаний. Во второй половине дня звезды советуют вам обратить внимание на баланс во взаимоотношениях: чтобы не допустить нового обострения разногласий, придется постоянно его выверять. Станет важна ваша адекватная реакция на чужое поведение, в том числе, в малозаметных мелочах.

Телец

В первой половине дня Тельцам не о чем беспокоиться: все будет идти согласно их замыслу и расчету. Это удачное время для отдыха и продолжения работ по выбранной схеме. Вторая половина дня привнесет в размеренный ход событий суету, не исключено срочное дело. Стоит заранее обозначить грань, которую вы не хотите преступать, иначе вас вновь втянут в знакомую игру с тасованием карт и подменой ролей.

Близнецы

Первую половину дня Близнецам лучше провести у себя дома или в надежном убежище. Это время вынужденной дисциплины. Придется соблюдать законы, уважать границы, чтить традиции. Во второй половине дня вас может потянуть на авантюру и нарушение правил (скорее всего, с коварной чужой подачи). И деловые, и любовные приключения рискованны. Азарт лучше выплеснуть другим способом, например, через спорт.

Рак ‌‌

Утром Раки осмотрительны и благоразумны, но во второй половине дня вновь шагнут на поле неоднозначных рискованных игр. Звезды напоминают, что в них вам не гарантирован успех, зато обеспечены волнения, метания и потери. Не стоит без причин подвергать риску жилье, близкие отношения и карьеру. Если выбирать не приходится, важно не гнаться за недостижимой гармонией и поддерживать динамический баланс.

Лев ‌‌

Утро склоняет Львов к бережливости и прагматизму. Это подходящее время для оценки приобретений и подведения финансового баланса. Во второй половине дня появится динамика. Возможна командировка, приглашение к сотрудничеству, свиданию, обмену. Вас могут втянуть в свои дела партнеры, родственники, соседи. Стоит помнить о неприятных побочных эффектах, которые сейчас может повлечь такое приключение.

Дева ‌‌

Первую половину дня Девы смогут посвятить собственным планам, но во второй им придется оглядываться на потребности других людей и соизмерять свои запросы с чужими. Возрастет риск невыгодных сделок, нечестных игр, материального ущерба, возврата услуги или товара. Возможно нарушение баланса интересов, искажение договора. Не лучший момент для личных и деловых инициатив, для платежа, продажи, обмена.

Весы ‌‌

Начало дня Весам лучше провести в уединении или щадящем режиме. Не помешает укрепить здоровье и внутренние психологические опоры. Вторая половина дня сулит рост напряженности. Нейтралитет проблематичен, так как будут задеты ваши интересы. Любой маневр сулит цепочку небезопасных последствий (в том числе, тот, что начинался как игра или шутка). Партнер или противник искусно отзеркалит вашу тактику.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют начать этот день с уточнения стратегического плана или списка надежных друзей. Если ситуация ясна, можно взять тайм-аут, побыть в одиночестве. Вторая половина дня потребует ловкости, компромисса, сиюминутных тактических решений. Возможен вынужденный хитрый маневр в обход правил, обмен ролями или функциями. Лучше избегать долгосрочных договоров и действовать по ситуации.

Стрелец

Утром Стрельцам придется ориентироваться на правила, обязательства, гражданский или профессиональный долг. Начинать дела не стоит: вероятен тупик. Вторая половина дня создаст ощущение быстрого старта и прогресса в любой сфере, но на деле вас ждут досадные пробуксовки, события нередко будут развиваться по схеме «шаг вперед - два назад и один в сторону». Обострятся разногласия в паре или в команде.

Козерог

Козерогам стоит начать этот день с укрепления своих формальных и духовных опор. Полезно уточнить свои права, цели и границы возможностей. Вторая половина дня потребует активной, но сбалансированной позиции. Любой неверный шаг чреват перекосом интересов и стремительным нагнетанием проблем. Дипломатичная тактика необходима в партнерстве, в семье, в жилищных, юридических и профессиональных делах.

Водолей

В начале дня Водолеям лучше соблюдать осторожность, не отменять раньше времени меры контроля, страховки, системной защиты. Вторая половина дня может подтолкнуть вас к деловой активности или романтическому приключению. Звезды напоминают о сложной фазе, в которой вы сейчас вынужденно пребываете, и советуют не забывать о возможных роковых последствиях авантюр (в том числе, правовых и моральных).

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам важно уважать других людей, их права и идеи, соблюдать договор, закон, справедливый баланс интересов. Поддерживать равновесие будет легко утром, но после полудня эта миссия может стать значительно труднее. Во второй половине дня звезды советуют воздержаться от заключения новых союзов и остерегаться малейшего раскачивания чаш весов в уже заключенных соглашениях. Опасны любые сделки.