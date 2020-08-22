Коса нашла на камень – гороскоп на 24-30 августа

Гороскоп на неделю 24-30 августа 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Овнам в начале недели звезды не советуют решать профессиональные вопросы. У вас самих не будет четкого понимания складывающейся вокруг вас ситуации. Поэтому сейчас лучше ничего кардинально не менять и просто дождаться, когда туман рассеется. В середине недели многие из вас могут превратиться в классических домоседов. По большому счету сейчас вам нужна только ваша семья, дом и теплый психологический климат. Звезды советуют не просто сидеть и ждать, но и делать что-то реально полезное. В конце недели будьте готовы к приему гостей – издалека приедут родственники. Будьте упорными и целеустремленными, и удача обязательно придет к вам.

Телец

Тельцам в начале недели звезды советуют обязательно соизмерять свои поступки с правилами и нормами закона. Именно на этой теме вы сейчас и можете поскользнуться. Чтобы не попасть в неприятную переделку и не иметь опыта общения с полицией, поступайте открыто, и ничего ни от кого не скрывайте. Этого будет достаточно, чтобы ваше поведение оставалось законопослушным. Середина недели – благоприятное время для контактов. Поэтому много времени вы можете проводить в разговорах со знакомыми, родственниками, соседями. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку, и вы прекрасно проведете время. Это также неплохое время для учебы. В конце недели многие повысят свой авторитет: вас заметят и оценят. Хорошо делать публичные заявления.

Близнецы

Типичным Близнецам в начале недели, возможно, придется сталкиваться с неожиданностями и осложнениями. В зону риска попадают отношения с друзьями и подругами. Кто-то из них может повести себя не так, как вы ожидали. В середине недели вы сможете преуспеть в решении материальных и финансовых вопросов. Возросшая практичность и трудолюбие позволят вам за короткий срок справиться с теми делами, которые не удавалось сдвинуть с мертвой точки в течение нескольких недель. Также вы сможете купить то, на что давно откладывали деньги. В конце недели можно легко и быстро избавиться от вредных привычек и приобрести, закрепить новые, полезные.

Рак ‌‌

Начало недели у Раков складывается неблагоприятно для супружеских отношений. Лучше даже не пытаться вести диалог, не разбираться в противоречиях, воздерживаться от критических замечаний и самим не попадать под огонь критики. Нежелательно принимать участие в торжественных праздничных мероприятиях типа юбилеев или свадеб. Чем меньше вы будете светиться на публике, тем лучше для вас. Середина недели – хорошее время для смены имиджа. Перед вами сейчас могут открыться совершенно новые знания, которые выведут вас на новый уровень мировоззрения. Это также прекрасное время для обретения внутренней свободы и самостоятельности. Попробуйте сделать то, на что раньше у вас не хватало смелости. В конце недели вам предстоит много и интенсивно общаться с самыми разными людьми. И это будет полезное во всех смыслах общение.

Лев ‌‌

У Львов в начале недели могут возникнуть сложности при наведении порядка как на работе, так и в доме. Несмотря на усилия, вы будете чувствовать какое-то смутное неудовлетворение. И действительно, как потом выяснится, некоторое было сделано напрасно, ошибочно, и многое придется переделывать. Вторая проблемная тема этих дней – состояние здоровья. Старайтесь правильно питаться и не злоупотреблять лекарственными препаратами. В середине недели рекомендуется больше времени проводить в уединении и спокойствии. Желателен неспешный и несуетный образ жизни, без жестких планов и сроков. Попробуйте свободно и легко плыть по реке жизни и решать вопросы по мере их поступления. Это очень важный период для проработки психологических комплексов, духовных практик, медитации, молитвы, аутогенных тренировок. На выходных хорошо заниматься наведением порядка в доме.

Дева ‌‌

У Дев в начале недели может произойти размолвка с любимым человеком. Возможно, в какой-то момент вам будет не понятно поведение партнера или партнерши. А смутные сомнения – это благодатная почва для развития подозрительности и ревности. Собственно, ваша ревность может стать поводом для ссоры. Самое полезное в этой ситуации – не заниматься выяснением отношений вообще. В середине недели возрастает ваша потребность в новых впечатлениях. Это прекрасное время, когда мечты начинают обретать черты реальности и сбываются самые заветные желания. Постарайтесь в эти дни создать себе некий план того, чего хотелось бы добиться. Чем детальнее вы составите этот план, тем скорее он будет реализован. На выходных будет прекрасное время для реализации творческих замыслов.

Весы ‌‌

Весам в начале недели будет непросто найти взаимопонимание с членами семьи, близкими родственниками и партнером по браку. Чтобы снизить напряжение, займитесь решением обычных бытовых вопросов. Тем более, что домашние проблемы могут стать поводом для семейной ссоры. В середине недели удастся добиться впечатляющих результатов тем, кто долго и упорно двигался к намеченной цели. Прежде всего, позитивные сдвиги произойдут в сфере карьеры и профессиональной деятельности. Также это хорошее время для лечения хронических заболеваний. На выходных у вас, возможно, будет много забот и хлопот, связанных с решением хозяйственно-бытовых вопросов. Хорошо в этот период проводить генеральную уборку, выполнять косметический ремонт и всячески благоустраивать свое жилище.

Скорпион

Скорпионам в начале недели стоит меньше доверять близкому окружению. Желательно не рассказывать знакомым многое из того, что вы знаете. Помните, что «слово – серебро, а молчание – золото». Случайно сболтнув что-то, вы можете попасть в эпицентр неприятных разбирательств со слухами и сплетнями. Также лучше вам не вникать в жизнь других людей – рикошетом это может ударить и по вашей. В целом в эти дни вам придется столкнуться с большим количеством ложной, не соответствующей действительности информации. Середина недели благоприятствует для путешествий и отдыха. Также это хорошее время для курортного романа. В целом эта неделя принесет вам много приятных сюрпризов, и главное – не отсиживаться дома, а действовать. На выходные хорошо запланировать дружескую вечеринку.

Стрелец

Стрельцам в начале недели звезды советуют пересмотреть свое отношение к расходам. При принятии решений о тех или иных покупках, никто не должен влиять на вас. Если же вы покупаете игрушку ребенку или подарок любимому человеку, то, скорее всего, ваш выбор будет неудачным. Расходы на развлечения также не принесут удовольствия, но ударят по кошельку. В середине недели наступит время, когда инстинкты выйдут на первый план, и вам будет трудно себя контролировать. Также это благоприятное время для решения вопросов, связанных с наследством, страхованием имущества и обустройством своего дома. В конце недели вам удастся улучшить свое материальное положение. Основной ресурс – практичность. Вы сможете быстро и точно просчитывать варианты и находить наиболее выгодные решения.

Козерог

Козерогам в начале недели звезды советуют не делать того, о чем вас никто не просит. Наиболее проблемно могут складываться отношения в семье, с близкими родственниками, родителями. Попытка добиться взаимопонимания ни к чему не приведет. Кроме того, вам может стать известно о некой семейной тайне, которую от вас долго скрывали, и которая вряд и вас порадует. Это не лучшее время для наведения порядка в доме, уборки, ремонта. Лучше за подобные дела вообще не браться. Середина недели пройдет активно. Если вы состоите в браке, то общение с партнером будет осуществляться по большей части по телефону и электронной почте. В конце недели не исключена дальняя поездка, которая обогатит ваши познания об окружающем мире. Также вас могут пригласить на торжественное мероприятие.

Водолей

Водолеям в начале недели будет сложно или невозможно действовать в свободном режиме. Возможно, ваше состояние здоровья ухудшится, и какое-то время придется побыть дома, подлечиться. Поэтому некоторые поездки и встречи будут сорваны. Также на этих днях до вас могут дойти слухи и сплетни, смысл которых вряд ли порадует. В поле вашего зрения могут появиться люди с нечестными намерениями. Поэтому старайтесь не заводить новых знакомств и не слишком откровенничать в разговорах – ваши слова могут использовать против вас. В середине недели спокойно и методично решайте сугубо практические вопросы. Хорошее самочувствие и высокий уровень работоспособности позволят вам постепенно разгрести завалы в делах, образовавшиеся за предыдущий период. На выходных усилятся ваши экстрасенсорные способности, вам могут сниться вещие сны, и вы многое сможете угадывать интуитивно.

Рыбы ‌‌

В начале недели Рыбам рекомендуется урезать общение с друзьями и подругами. Между вами и кем-то из друзей может произойти недоразумение. Не просите денег взаймы и сами не давайте. В противном случае может произойти разговор, после которого вам будет сложно поддерживать дружеские отношения. Середина недели может быть связана с приятными эмоциями. Если у вас есть любимый человек, то отдайте ему все что можете, не скупитесь на похвалы и признания, проявите свою богатую фантазию, удивляйте, делайте приятные сюрпризы. Ваши романтические чувства могут быть наполнены необычайной нежностью и утонченностью. В конце недели старайтесь действовать бескорыстно, цените и дорожите человеческими отношениями – теми, что нельзя купить за деньги.