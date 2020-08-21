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Эти 3 знака зодиака получат неприличное богатство в сентябре

Волгоградская правда41 минуту назад
Фото: Волгоградская правда

Начало осени ознаменуется для некоторых знаков зодиака золотым временем во всех смыслах.

Астролог Глоба назвал три знака зодиака, которые в сентябре станут богатыми.

Новый источник дохода получат Овны. Специалист по звездам советует не браться за первое попавшееся дело, а направить свои усилия на что-то крупное. Представителям этого знака зодиака следует тщательно анализировать свои шаги и не бояться мелких неудач.

Этой осенью труды Козерогов будут вознаграждены. Представителей этого знака ждут не только финансовые успехи, но и удача в личной жизни. Глоба советует не бояться новых проектов.

Весы запомнят сентябрь-2020 как месяц признания. Важно, что свой успех они смогут оценить в денежном эквиваленте.

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