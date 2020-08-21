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Приметы на 21 августа: что нельзя делать в этот день

СОВА48 минут назад
Фото: СОВА

В уличной пыли в эту пятницу может прятаться нечистая сила.

Поэтому наши предки советовали избегать ветряных вихрей.

Нельзя ругаться и жаловаться на жизнь вслух, иначе ветер подхватит эти слова и "понесёт исполнять". И тогда у человека могут появиться по-настоящему серьезные проблемы.

"Мокрая" работа в доме в этот день под запретом. Считается, что если начать мыть полы, можно вместе с грязью "вычистить" из дома счастье и благополучие.

Принятие важных решений 21 августа станет началом конца. Проблемы повалятся одна за другой, говорят предки. Так что никаких серьёзных шагов предпринимать в эту пятницу не стоит.

Сновидения в эту ночь будут проверять внутренние силы человека, так что не удивляйтесь, если будете бороться во сне со своими демонами. Если одержите победу, все хорошо. Если проснетесь раньше, то мысленно проиграйте ситуацию до конца.

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