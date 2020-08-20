Психолог: «Бабушки со стороны матери всегда ближе ребенку»

Бабушки и дедушки есть у каждого, но далеко ну каждый может похвастаться тем, что хорошо их знает и что с каждым из прародителей сложились теплые и доверительные отношения.

А еще внуки больше контактируют с бабушкой, а не с дедушкой, и чаще это бывают бабушки со стороны мамы. Почему так происходит?

Для начала ответим, почему обычно первое место достается бабушкам, а не дедушкам? Возможно, это отголоски идеи, что воспитание детей – это обязанность женщины. И, ничего удивительного, что такая же модель распространяется на внуков.

Кроме того, может получиться и так, что бабушка уже давно живет без дедушки – брак распался и ребенок остался с матерью, мало общался или не общался вообще с отцом, вот и внуки по умолчанию тоже достаются только бабушке.

А вот история про то, что прародители с материнской линии более включены в воспитание внуков более интересная. Одно из объяснений заключается в том, что женщина всегда уверена – ребенок ее (она же его выносила), а мужчина может сомневаться в своем отцовстве. И логичным образом получается, что прародители со стороны отца так же не могут быть уверены, что внук – их. Отсюда и более отстраненное отношение.

Есть и более специфические объяснения, связанные именно с нашей культурой. Например, многие новоиспеченные бабушки привыкли «жить ради детей» и ждут внуков как возможную замену выросшим детям. И хотя это работает и с мальчиками, и с девочками, все-таки психологически отпустить сына получается проще, чем дочь. Да и помощь с ребенком дочери предложить проще, чем невестке. А молодая мама с большей вероятностью допустит свою маму к ребенку, чем свекровь. Все по тем же причинами: мама – родной человек.

В любом случае, если сложившиеся отношения кажутся дисгармоничными, их можно исправить. Но для начала придется разбираться с тем, что происходит между прародителями и родителями. Потому что отношение к внукам будет зависеть от того, что происходит между прародителями и их внезапно взрослыми детьми.

Диана Сабитова