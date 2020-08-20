Астрологи: «В ближайшее полугодие возможны творческий застой и апатия»

Уран начнет ретроградное движение во второй половине августа.

Астрологи рассказали, какую опасность несет в себе седьмая от Солнца планета, и в каких сферах жизни стоит ожидать проблемы.

Движение Урана в противоположном зодиакальном направлении продлится с 15 августа по 11 января. Это значит, что под действием ретроградной планеты люди станут более суетливыми и нервозными. Астрологи предупредили также о трудностях, которые могут возникнуть в общении во второй половине 2020 года.

Ретроградный Уран считается планетой хаоса. Неприятности, которые он несет в жизнь людей, не зависят от их кармы и других судьбоносных сфер. В ближайшее полугодие возможны творческий застой и апатия.

"С 15 августа по 11 января можно ожидать чего-то непредвиденного, необъяснимого", — предупреждают эксперты.

13 сентября завершится ретроградное движение Юпитера.