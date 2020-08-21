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Таролог назвала главного претендента на победу в шоу «Голос»

Вечерняя Москва45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва

В новом сезоне музыкального проекта шоу «Голос» победу одержит представитель команды Полины Гагариной. Об этом рассказала таролог Марианна Абравитова.

В новом сезоне членами жюри, которые будут слушать выступления участников, станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Василий Вакуленко.

— Карты говорят, что представитель команды Гагариной будет победителем этого проекта, — сказала таролог.

Марианна Абравитова заявила, что в жюри проекта набран очень сильный состав, который представляет разные музыкальные стили, поэтому шанс на победу есть у каждого из участников.

Но, по словам таролога, у Полины Гагариной есть «чутье на талант», которое и поможет ей выбрать исполнителя, который пройдет в финал шоу.

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