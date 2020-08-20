7 признаков притягательной внешности

Всем известно выражение «мужчины любят глазами», именно поэтому женщин всегда волнует, как они выглядят.

Конечно, вкусы у всех разные, но существует определенный набор признаков, которые являются особенно притягательными для сильного пола.

«Правильное» телосложение с древнейших времен являлось показателем способности женщины выносить и родить здорового ребенка. Актуальность этого с развитием медицины уменьшилась, а подсознательное восприятие никуда не делось. Мужчины обращают внимание на тонкую талию, а точнее, на соотношение талии и бедер. В идеале, как 7:10, то есть при талии 70 см окружность бедер должна быть около 100 см.

Длинные блестящие волосы – еще один «древний» показатель здоровья и сильной женской энергетики. Красивые волосы вносят большой вклад в привлекательность женской внешности.

Улыбка играет двойную роль. Если рассматривать ее с точки зрения эволюции, то она демонстрирует качество зубов – еще один немаловажный показатель здоровья и способности не умереть с голоду. В современном мире улыбка – это скорее маркер дружелюбия и расслабленности, которые гораздо более актуальны, чем способность жевать.

Важную роль играет высота голоса, которая зависит от гормонального фона организма. Чем голос выше, тем физиологически более женственной является его обладательница, и это на подсознательном уровне считывает мужчина.

Важную роль в притяжении противоположного пола играет одежда и поведение женщины.

Если говорить об одежде, то она должна максимально подчеркивать физическую привлекательность. К сожалению, стиль унисекс и спортивная обувь, как бы это ни было удобно, резко снижают притягательность в мужских глазах. Являясь охотниками по природе, они, как банально это ни звучит, реагируют на платья, подчеркивающие фигуру и высокие каблуки, удлиняющие ногу и делающие походку сексуальной.

И, безусловно, очень важно, как женщина умеет себя подать и как держится в процессе общения. Уверенность в себе, позволяющая женщине быть общительной и дружелюбной, притягивает мощнее красивой внешности. А умение поддержать беседу и внимательно слушать собеседника создает атмосферу расслабленности, дает мужчине возможность почувствовать себя интересным и значимым. И, конечно же, взгляд– самый мощный способ взаимодействия. Теплый и открытый, он говорит о заинтересованности в продолжении общения, зарождает симпатию.

Стараясь стать привлекательнее для мужчин, обращайте внимание не только на внешний образ, но и на манеру общения.

Марина Басманова, клинический психолог