Чем разные знаки зодиака раздражают коллег на работе?

Деловой гороскоп и характеристики знаков зодиака на работе: какие черты в Львах, Девах, Овнах и так далее раздражают их коллег?

Овны слишком прямолинейны и не станут утруждать себя дипломатией — особенно, если встали не с той ноги. Работать с ними в команде бывает непросто: если Овен решил — все должно быть по его плану. В начале карьеры представители этого знака могут не соблюдать внутренние правила и нарушать график, увлекаясь идеей и забывая о режиме. Зато трудолюбия им не занимать!

Тельцы добры и любят это добро «причинять» — как в семейном или дружеском кругу, так и в коллективе. Если они знают, как сделать работу безупречно, обязательно поделятся мыслью и коллегами — правда, из-за настойчивости Тельцов даже ценные их советы порой игнорируют. Если на горизонте маячит задача, требующая скрупулезности, зовите Тельцов. Но будьте готовы — им понадобится время, чтобы пораскинуть мозгами.

Наблюдательность Близнецов помогает им в карьере — но не когда она граничит с подозрительностью. Уверовав, что против них затевается заговор, представители знака на ровном месте могут испортить отношения с коллективом. Другой их недостаток — переменчивое настроение, за которым не поспеешь: то Близнецы готовы расцеловать вас за помощь в деле, то пронзают беспричинным недовольным взглядом. Но какой артистизм и какое умение выступать на публике!

В Раках сочетается развитое воображение, аналитический ум и бескрайняя добросовестность, за что коллеги готовы носить их на руках. И прощать раздражающие на работе черты характера. Например, ранимость — замечание Ракам без их расстройства сделать сложно. Благо, обиды быстро проходят — и Раки уже согласны принимать похвалы и приглашения на посиделки после трудового дня.

Лев, как и положено царю зверей, хочет быть главным. Даже стоя на низших ступенях карьерной лестницы, он умудряется покомандовать находящимися рядом — порой к их недоумению и раздражению. Критику представители знака воспринимают остро, но способны взять себя в руки и сделать выводы. А когда они доберутся до кресла шефа всех шефов, команду ждет успех.

Девы — мастера прокрастинации. Отпроситься пораньше, отложить на конец недели, бросить, если не получилось с первого раза, — на все это они готовы и способны. Исключение — действительно «горящая» задача. В этом случае Девы становятся самими надежными партнерами и включают свои лучшие качества: пытливость интуицию, способность видеть и быстро исправлять ошибки.

Весы стремятся к материальному благополучию, но деньги во главу угла не ставят — так что коммерцию им доверять не стоит. В коллективе представители знака дружелюбны и легко станут душой компании. Но твердо стоять на этой позиции не будут: любовь к каждому коллеге легко сменяется равнодушием и даже агрессией. Похожая ситуация и в делах: их крайняя заинтересованность в задаче по щелчку пальцев сменяется апатией.

Скорпионы на работе порой ведут себя как Тельцы — любят заглядывать в дела других и советовать, советовать, советовать. Но заходят дальше: могут со своими ценными указаниями направиться прямо в кабинет руководителя. Уверенность в себе может сыграть с ними злую шутку, исправлять последствия которой придется всем отделом. Зато Скорпионы могут договориться даже с самым несгибаемым собеседником — а еще поделиться с коллегой парой интересных сплетен.

Стрельцы — народ активный, энергичный и импульсивный, что иногда мешает работать и им, и всем в радиусе 20 метров. Ведь куда интереснее прогуляться за кофе, чем выполнять план! Стрельцы переключаются и отвлекаются и вернуть их в состояние усидчивости могут лишь они сами. Найти общий язык с ними несложно, и если вы обзавелись на работе товарищем-Стрельцом, будете чувствовать себя под зашитой.

Если Козероги не влились в коллектив, прикладывать к этому усилия в дальнейшем они не станут: гордость в них крепче желания быть в гуще событий. Козероги кажутся коллегам заносчивыми снобами, хотя сотрудники они ценные: способны быстро учиться новому и добиваться цели без конфликтов. Отдельные персонажи — Козероги-руководители, которые могут быть и манипуляторами, и почти тиранами.

Вам нужно завершить массу мелких и разнообразных дел? Это к Водолеям. Сутками работать над одним и тем же им сложно, так что порой обязанности представителей этого знака перетекают в стол к их коллегам. Водолеи вознаграждают коллектив за помощь (да и без помощи) очаровательной улыбкой, что как ни странно, и может раздражать — когда эти персоны фонтанируют дружелюбием.

Рыбы забывчивы и время от времени рискуют подвести партнеров и коллег — вот основная причина деловых конфликтов с ними. Мечтательные представители знака предпочтут приукрасить свои заслуги, чем действительно что-то сделать. В трудоголиков они превращаются, когда пытаются отвлечься от других жизненных сфер — тогда им на работе нет равных. Конкурировать и идти по головам Рыбы не будут, что их коллегам только на руку.