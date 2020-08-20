Какие знаки зодиака самые щедрые

Кто-то отдаст последнее, что имеет. А кому-то своя рубашка «ближе к телу». Какие же знаки зодиака самые щедрые? Астрологи задумались над этим и уже знают ответы!

Всегда помогут, было бы чем…

Близнецы – люди позитивные, компанейские. Именно поэтому они уверены – на тот свет с собой ничего унести нельзя. Поделиться тем, что имеют, они всегда рады. Есть один лишь минус – достаточно часто Близнецам самим не хватает материальных благ. Соответственно и делиться они могут далеко не всегда.

Возвышенная щедрость

Водолеи – возвышенные, креативные персоны. Именно поэтому деньгами они делятся охотно. Благо, для них это не конечная цель и не самая высшая ценность. Это один из самых щедрых знаков зодиака. Вот только когда сам Водолей получает от кого-то помощь, он даже не благодарит за нее. Не потому, что невоспитан. Просто представитель знака думает о более значимых, духовных вещах. А про бытовые забывает.

Щедрость «без ответа»

Овен как ребенок. Он наивно верит в справедливость. Его щедрость обусловлена детской формулой: «Если сегодня поделиться с Петей конфетой, завтра он тоже поделится своей». Только вот далеко не все люди подходят под такую схему. Потому, щедрость Овна очень часто оказывается «без ответа».

Показная щедрость

Лев – самый щедрый человек. По крайней мере, он сам так считает. «Хищник» часто сорит деньгами, никогда не торгуется и всем дает в долг. Но, только лишь потому, что хочет, чтобы о нем создалось «правильное» впечатление. Статус и респектабельность для Льва – смысл жизни.

Иногда щедрость Льва крайне глупа. Он способен быстро промотать деньги на глупости. Но, даже находясь в долгах, он все равно будет намекать друзьям, что именно он их «выгуливает и кормит». Чтобы знали, кто здесь хозяин.

Мастер щедрости

Стрелец – самый щедрый знак зодиака. Он просто не знает, как это – жадничать. Активный Стрелец по первому требованию делится с друзьями и знакомыми тем, что имеет. Потому, что не привязан к материальным ценностям. Деньги для Стрельца – не более, чем инструмент для достижения удовольствий. Он не стремится значительно преумножить их, а живет одним днем, стараясь получать от жизни все, что она способна предоставить.

Часто отсутствие скупости зависит не только от знака зодиака, но и от индивидуальных факторов. Поэтому щедрым может быть и любой другой представитель гороскопа. Довольно часто это личная черта человека.