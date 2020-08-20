Астролог: «Солнце в Деве поможет добиться успеха»

Солнце прибывает в шестой знак зодиака в субботу вечером, 22 августа, ровно на месяц, который обещает стать более мобильным, деловым, но и слишком переменчивым. И этот месяц Девы – явно не худший отрезок 2020-го.

Важным позитивным ритмом для транзита Солнца по Деве можно считать ориентир на группу планет, находящихся в двух других знаках стихии Земли – Уран в Тельце и так называемая «большая тройка» года: Юпитер, Сатурн и Плутон в Козероге. Равномерное распределение гармоничных аспектов Солнца и Меркурия к этим планетам, можно сказать, спасает месяц Девы, создаёт вполне оптимистичный график влияния планетных энергий. Мощное представительство планет в знаках стихии Земли в этом месяце помогает всем практикам, в первую очередь занятым в сфере обслуживания и сервисных работ. Однако, вылезающие то тут, то там повышенный критицизм и придирчивость, методизм и линейная логика хоть и помогают жить, но будут типичными минусами этого периода.

А вот планету любви и гармонии Венеру в первой половине периода ожидает полоса препятствий (до 4 сентября). Несколько противостояний Венеры с той же «большой тройкой» (26, 30 августа и 2 сентября) в Козероге и «квадратура» с Марсом (4 сентября) наверняка проявятся событийно общим повышенным эмоциональным фоном, сложными условиями в партнёрских и финансовых взаимоотношениях. В эти дни важно контролировать денежные расходы, очень вероятны и неожиданные, вынужденные траты.

Ещё два выделенных события месяца Девы объединяет воинственный Марс. Начало периода, с 22 по 27 августа, пройдёт на фоне старта одного из самых тяжёлых циклов – вражды двух вредных планет: Марса и Сатурна (точный аспект – 24 августа). Об этом разрушительном в прямом и переносном смысле аспекте ещё пойдёт речь в дальнейшем, а сейчас важно избегать рисков где бы то ни было, особенно с 23 по 25 августа при транзитной Луне в Скорпионе. Конфликты с властями, начальством и государственными структурами – основная тема этого масштабного аспекта.

Второе важное событие – разворот Марса в ретроградное движение с 10 сентября. Раз в два года Марс замедляется по скорости и поворачивает обратно, принося общую инерцию процессов, заметные сбои и дезориентацию в деловую жизнь, снижение производительности труда. Именно поэтому не стоит принимать кардинальных решений в профессиональной сфере, совершать важных сделок и покупок хотя бы с 10 по 13 сентября, когда Марс будет стоять без движения.

Наиболее напряжённые дни месяца, когда высок риск ошибок и неблагоприятно складывающихся событий – 22-24, 29-30 августа, 5-6, 10-13, 19-20 сентября.

Более благоприятные дни взаимодействий планет для начинаний, больше надежд на удачные обстоятельства – 28 августа, 1 (с 13 ч), 7-9, 16, 18 сентября.

Serg Korablev