Будьте рядом — любовный гороскоп на 22 августа

Сегодня второй половинке потребуется ваша поддержка и любовь.

Овен ‌‌

В этот день многим Овнам стоит задуматься о серьезных переменах в отношениях с любимым человеком. Желательно задуматься совместно и вместе придти к какому-то компромиссному решению. Если вы пока одиноки, постарайтесь не поддаваться излишней критичности.

Телец

Звезды подсказывают, что в этот день Тельцам стоит сопротивляться приступам хандры и отчаяния. Иначе вам придется просить помощи у второй половинки, а у партнера проблем и так хватает. Если вы пока одиноки, сегодня может неожиданно исполниться ваше давнее желание.

Близнецы

Не исключено, что сегодня у Близнецов появится возможность узнать что-то новое о характере любимого человека и выяснить причины некоторых поступков партнера. Если вы пока одиноки, уверенность в своих силах придаст вам привлекательности в глазах противоположного пола.

Рак ‌‌

Звезды подсказывают, что в этот день вам не стоит полагаться на голос интуиции. Напротив, ситуация с объектом вашей страсти требует тщательного анализа и здравого подхода. Одинокие Раки могут узнать новость, которая изменит взгляды на отношения с противоположным полом.

Лев ‌‌

В этот день постарайтесь больше уделить внимания любимому человеку и не скупитесь на комплименты и похвалы. В ответ партнер порадует вас и на словах, и в действии. Одиноких Львов ждет непростое общение с потенциальным партнером, которое в итоге приведет к вспышке взаимного интереса.

Дева ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут некоторых Дев к тому, чтобы помочь любимому человеку справиться с комплексами и тревогами. После этого постарайтесь дать партнеру больше самостоятельности. Одиноким Девам хочется перемен, но время для них пока не пришло.

Весы ‌‌

Не исключено, что вам придется выступить в роли дипломата и с присущим вам тактом примирить любимого человека со значимыми для него людьми. Впрочем, после этого вас ждет от партнера приятный бонус. Для одиноких Весов этот день наиболее благоприятен для возобновления старых отношений.

Скорпион

Многим Скорпионам сегодня предстоит решить как удержать баланс интересов между собой и любимым человеком. Попробуйте встать на место пассии и посмотреть на ваши отношения ее глазами. Если вы пока одиноки, постарайтесь прояснить намерения потенциального партнера.

Стрелец

Будьте готовы к серьезным изменениям в личной жизни. Звезды подсказывают, что полученная сегодня информация окажет значительное влияние на ваши отношения со второй половинкой. У одиноких Стрельцов будет шанс познакомиться с умным и обаятельным человеком.

Козерог

Не исключено, что для некоторых Козерогов день будет эмоционально напряженным. Звезды подсказывают, что вам не стоит настаивать на своем мнении и проверять степень терпения любимого человека. Одинокие Козероги будут наслаждаться общением с разными людьми.

Водолей

В этот день Водолеям как никогда понадобиться хороший самоконтроль и сдержанность. Именно эти качества помогут сохранить отношения с любимым человеком несмотря на вмешательство в ваши отношения третьего лица. Если вы пока одиноки, отбросьте недоверие к потенциальному партнеру.

Рыбы ‌‌

Звезды подсказывают Рыбам, что сегодня второй половинке как никогда нужна ваша поддержка. Постарайтесь быть все время рядом и внимательно отнеситесь к потребностям партнера. Если вы пока одиноки, сомнения в своем успехе внесут ненужные сложности в общении с окружающими.