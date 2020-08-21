Война ради мира — гороскоп на 22 августа

3-4 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Весах заставляют острее воспринимать дисбаланс, но также мешают соблюдать меру, договор и закон.

Акт справедливости может стать актом возмездия. В целях мира может быть развязана война. Возрастает риск раздувания ссоры, массовых беспорядков, ущерба. Лишить равновесия и чувства самосохранения может элемент глумления, мошенничества, провокации. К агрессии подтолкнет злопамятность, «праведный гнев», ревность или месть. Опасно злоупотреблять силой или правотой, не видеть грань допустимого. Одна из угроз дня - зависание конфликта или проблемы в некомфортной и критичной фазе.

Овен ‌‌

Сегодня Овны столкнутся с прямой или замаскированной атакой, которая вызовет у них массу раздражения. Будет сложно держать равновесие. Гнев может затмить разум. Возрастет искушение не просто отбить атаку, а отомстить: растоптать врага, отплатить за реальную или мнимую обиду близким. Стоит контролировать силу ответного удара, если вам дороги ваши отношения и достижения, важен мир в семье и браке.

Телец

Тельцов звезды предупреждают, что день сулит суету и рост проблем даже в мелочах. Целый букет осложнений возможен в процессе общения с близкими, при обращении в сервисы, работе с техникой и инструментами, при проведении лечебных манипуляций, обмене услугами, контакте с животными. На фоне раздражения возрастет риск травм и опасность обострения болей. Нужны помощники, на которых можно положиться.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам всюду принять системные меры безопасности. Не являются исключением увеселения, творческие акции, деловые авантюры, покупки, платежи, инвестиции, занятия спортом, любовные приключения и моменты интимной близости. Не помешает контроль за детьми, комплекс предосторожностей на отдыхе. Беспокойства можно избежать, отказавшись от суеты, оставшись дома или в убежище.

Рак ‌‌

Сегодня Раки за гармонию, равновесие, красоту и комфорт, но обстановка склоняет к иному. День мешает соблюдать меру и провоцирует на грубый переход границ, в том числе, методом провокаций. Небезопасно играть роль миротворца, активно пытаться кому-то понравиться. Не лучший день для приема гостей, свидания, вступления в союз. Не время покупать одежду и косметику, менять жилье или дизайн интерьера.

Лев ‌‌

День может начаться для Львов мирно, но достаточно им выйти за порог дома, чтобы оказаться в гуще приключений и сопутствующих хлопот. Дипломатичный настрой сменится агрессивным. Может набрать обороты «война за мир», за соблюдение границ и правил. По мере нагнетания страстей, может быть забыт этикет, но не исключен и противоположный эффект - одержимость в соблюдении самых простых мелких ритуалов.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам заниматься любым делом по минимуму: слишком велик риск осложнений, потерь и нервозности. Много проблем сулит активное взаимодействие с другими людьми: попытка сотрудничества, пересечение интересов. Нежелательны покупка, обмен, инвестиция. Лучше заняться собой: ситуация позволяет вам заново вернуться к проверенным личным принципам и знакомой надежной схеме поведения.

Весы ‌‌

В эти сутки Весам стоит контролировать каждый свой шаг, чтобы исключить импульсивность и превышение полномочий. Давая волю своим амбициям, аппетитам и темпераменту, важно видеть предел допустимого. Сегодня мало защит и гарантий, велики разногласия, серьезны угрозы. Остры проблемы в карьере, семье, браке. Сложно соблюдать меру и защищать свой интерес. Неблагодарна и рискованна миссия миротворца.

Скорпион

Скорпионам стоит аккуратно работать с инструментами, техникой, животными, и еще осторожнее взаимодействовать с людьми. День провоцирует ссоры и травмы, делает малоуправляемыми помощников. Возможно открытое нарушение договора или тайное вредительство. Можно поплатиться не только за свое, но и за чужое поведение. Опасно игнорировать правило, закон, этикет, кодекс чести, инструкцию по эксплуатации.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут стать участниками социальных баталий, спора в группе. Возможны драмы в семье и браке. Не стоит недооценивать материальную основу конфликта. В этот день остро воспринимается финансовая несправедливость. Корнем зла может быть ревность, жадность, собственничество, проблема с наследством, подарком, компенсацией, уплатой долга или налога, освоением бюджета, разделом имущества.

Козерог

Козерогам сегодня всюду пригодится повышенная осторожность. Особого внимания требуют сюжеты, в которых замешаны партнерские связи и ваши личные амбиции. Необходимо поддерживать баланс интересов, контролировать всплески праведного гнева, не давать воли ревности и «комплексу мессии». Цена срыва будет высокой, так как пострадает сразу несколько важных сфер: карьера, дом, брак, самолюбие, репутация.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не ослаблять бдительность в путешествиях, быть внимательнее при взаимодействии с иностранцами и авторитетными структурами. Не повредит и осторожность в мелких делах: старт любого мероприятия в этот день поначалу обнадеживает, но приключений не избежать. Будет одинаково чревато неуважение к внешним рамкам дозволенного и пренебрежение к личным правилам безопасности.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам включит «аварийный режим» и быть внимательнее к сигналам тревоги. Если не помогли меры превентивной защиты, купировать негативный процесс поможет быстрая реакция. При этом лучше действовать в рамках закона, регламента или договора. Нарушать правила, приличия и традиции стоит лишь в исключительном случае. Ступив на опасный путь, важно не увлечься и не умножить риски.