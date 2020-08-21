Не время расслабляться — финансовый гороскоп на 22 августа

Сегодня стоит пожертвовать свой выходной карьере.

Овен ‌‌

У Овнов это удачный день для развития деловых партнерских отношений. Договоренности, которых вы достигнете в первой половине дня, будут успешно реализовываться уже во второй половине дня. Могут увеличиться партнерские отчисления от сотрудничества. На ваш банковский счет (пластиковую карту) может поступить денежный перевод.

Телец

В первой половине дня у Тельцов может быть благоприятное время для выполнения текущей работы. Можно доделывать то, что вы не успели сделать вчера. Вторая половина дня складывается удачно для обслуживания клиентов и развития делового партнерства. Увеличиваются доходы от сделок с недвижимостью и от ремонтно-строительных работ.

Близнецы

Близнецы будут удачливыми в своих инициативах. Сегодняшний день складывается благоприятно для индивидуальных предпринимателей, привыкших самостоятельно решать вопросы. Вместе с тем, не стоит отказываться от информационной поддержки окружающих людей. Вам сообщат информацию, которую вы сможете использовать с выгодой для себя.

Рак ‌‌

Сегодня типичные Раки будут в состоянии проявлять практичность при принятии финансовых решений. Направьте свою энергию на расширение сферы деятельности и привлечение дополнительных финансовых ресурсов. Вам могут предложить работу на полставки или по совместительству. Успешно поработают фрилансеры.

Лев ‌‌

Сегодня типичные Львы будут способны успешно действовать в индивидуальном порядке. Однако для усиления эффективности своей работы звезды рекомендуют вам активнее включаться в коллективный процесс. Не стесняйтесь спрашивать знающих людей о том, что вам пока непонятно. Хорошее время для планирования, научных и маркетинговых исследований.

Дева ‌‌

В первой половине дня Девам могут поступить выгодные заказы с предоплатой. Вторая половина дня благоприятствует информационному и товарно-денежному обмену. Для решения актуальных вопросов используйте имеющиеся у вас деловые связи. Можно подписывать договора. Отношения с начальством могут стать более доверительными.

Весы ‌‌

Утром Весам рекомендуется составить детальный план своих действий и далее в течение оставшегося дня неукоснительно следовать этому плану. У вас существенно повысится уровень работоспособности, и вы сможете действовать намного более результативно. Шире используйте возможности Интернета. Успешно идеи обмен мнениями и профессиональное обучение.

Скорпион

У Скорпионов в первой половине дня может состояться конфиденциальный разговор с начальством, во время которого вам пообещают новую должность в ближайшей перспективе. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Вторая половина дня будет связана с усилением творческих способностей, и умением решать нестандартные вопросы.

Стрелец

В первой половине дня Стрельцы смогут пополнить свои профессиональные знания. Возможно, вас многому научит опытный профессионал, с которым вы вступите в диалог по Интернету. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто работает в тихих, привычных комфортных условиях, например на дому. Успешно пойдет работа по подведению итогов и составлению отчетов.

Козерог

С утра Козерогам рекомендуется обращаться к начальству по поводу урегулирования любых производственных и технических вопросов. Вам с готовностью пойдут навстречу. Вторая половина дня складывается благоприятно для информационного обмена и торгово-закупочной деятельности. Своевременно полученная информация поможет вам получить дополнительную прибыль.

Водолей

Водолеи в этот день могут почувствовать усиление интеллектуальной активности. Используйте утренние часы для того, чтобы научиться чему-то новому в своей профессии. Если ваша работа связана с компьютерной техникой и Интернетом, то деловая переписка или обмен мнениями на специализированном профессиональном форуме поможет вам расширить багаж знаний.

Рыбы ‌‌

В утренние часы Рыбы смогут преуспеть в овладении новыми техническими навыками. Производительность труда возрастет, в том числе за счет всевозможных усовершенствований. Вторая половина дня благоприятствует проявлению творческих инициатив и проведению рекламных акций. Укрепится ваша деловая репутация.