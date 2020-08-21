Астролог: «Первое впечатление о каждом знаке – обманчиво»

Первое мнение часто бывает обманчивым, но многие люди неспособны потом от него отказаться.

Другими словами, это действительно важно, как вас воспринимают в первые минуты знакомства. И астрологи раскрыли мнения людей о каждом знаке зодиака.

Как выяснилось, зачастую они неправильные!

Овен – темпераментный, беспардонный человек, ураган, способный смести все на своем пути.

Телец – скрытный, прячущий свои истинные чувства.

Близнецы – неудачник (потому что сразу рассказывает о том, как сломал зонт сегодня утром, когда начался ливень).

Рак – самый занудный зануда на свете и очень стеснительный.

Лев – божество в чистом виде, восхитительный, умный и независимый.

Дева – отстраненный и даже равнодушный человек, немного высокомерный, временами ехидный. Тот коллега, который будет вас ругать за ошибки.

Весы – очаровательные, тактичные и воспитанные.

Скорпионы – люди, в которых очень легко влюбиться.

Стрелец – легкомысленный фантазер, размышляющий о чем-то непонятном.

Козерог – холодный, как айсберг в океане.

Водолей – где-то рядом с Козерогом по степени отстраненности.

Рыба – человек-мученик, который постоянно противостоит судьбе.