Астролог: «Знак зодиака может помочь пережить кризис»

Пока одни люди ждут наступления экономического кризиса и активно к нему готовятся, другие предпочитают не обращать внимание на знаки судьбы и продолжают жить в свое удовольствие, не задумываясь о будущем.

Звезды рекомендуют не пускать все на самотек, но и не паниковать раньше времени. Как именно вы переживаете кризисные моменты, согласно знаку зодиака?

Авторитарные и упрямые представители данного знака зодиака воспринимают кризис как вызов, мобилизуют все свои силы и бросаются реализовывать нечто масштабное, что позволит им не просто выжить в сложные времена, а в чем-то даже преуспеть и обогатиться. Поэтому если в вашем окружении есть Овны – радуйтесь. С ними вы не только не пропадете, но и кардинально измените свою жизнь (даже быстрее, чем планировали или мечтали).

Обстоятельны представители данного знака зодиака не будут паниковать и принимать скоропалительные решения – им нужно все хорошенько обдумать, взвесить все «за» и «против» и лишь затем вынести свой вердикт. Кризис они обычно переживают спокойно, а все потому, что имеют привычку нести все в дом, все в семью и не сорить деньгами, как некоторые. Но даже если Тельцы вдруг немного поисчерпали свои финансовые запасы, они тут же найдут, где можно подзаработать и таким образом закроют дыры в своем бюджете.

Общительные представители данного знака зодиака испытают настоящий ужас в одном лишь только случае – если их запереть в четырех стенах и лишить возможности кому-нибудь излить душу и обсудить, как жить дальше в условиях кризиса. А поговорить они действительно любят, глядишь и за многочасовыми переговорами мрачные мысли улетучиваются, появляется свет в конце туннеля и ситуация уже не кажется такой страшной, как раньше. Увы, но обычно дальше разговоров дело не идет. Поговорили и забыли, как говорится.

Ранимые представители данного знака зодиака весьма болезненно воспринимают кризис в любых его проявлениях (будь то отсутствие денег, внезапное увольнение или расставание с любимым человеком). Но надо отдать им должное – даже если они сильно переживают и в их душе бушует буря, они постараются не подать вида и не портить настроение окружающим. Они просто переключают свое внимание на тех, кому в данный момент еще хуже, чем им самим и берут над ними шефство. Это позволяет Ракам хоть ненадолго забыть о собственных страхах и проблемах.

Самолюбивые представители данного знака зодиака не готовы отказаться от своих аристократических замашек даже в условиях кризиса и продолжат жить на широкую ногу столько, сколько смогут. Они вообще мастера пускать пыль в глаза, потому о том, что они попали в затруднительное положение или ситуация вообще вышла у них из-под контроля, вы узнаете в самый последний момент (если, конечно, узнаете, ведь они могут быстренько придумать новый план обогащения и продолжат жить в свое удовольствие).

Прагматичные и практичные представители данного знака зодиака до ужаса боятся наступления кризиса, а все потому, что тогда все их гениальные планы разрушатся и они уже не смогут все вокруг контролировать, как раньше. Однако паника их длится обычно недолго, вскоре Девы мобилизуются, берут себя в руки, собирают информацию и… пытаются выстроить новые планы в условиях новой реальности.

Вечно сомневающимся представителям данного знака зодиака и так живется не сладко, ведь их настроение меняется по несколько раз на день, а планы, которые казались гениальными еще утром, к обеду уже становятся неактуальными. Они привыкли сомневаться в собственных силах и лучше десять раз перепроверят, чем вынесут свой окончательный вердикт или предпримут какое-то действие. Во время кризиса Весы испытывают шок, впадают в депрессию и изводят окружающих вопросами: «Как жить дальше», «Кто виноват» и «Что делать». Они до последнего надеются, что все рассосется само собой и, знаете, это действительно работает.

Представители данного знака зодиак и так постоянно ходят мрачнее тучи, пытаясь манипулировать окружающими и играть их судьбами. Они вечно всем недовольны и демонстрируют свой крутой нрав всякий раз, когда события начинают развиваться не так, как они планировали. Они тут же найдут какой-нибудь универсальный рецепт, который будет действовать безотказно и поможет все наладить. Потому и кризис они практически не замечают, даже в самый сложный период своей жизни им удастся выкрутиться или найти того, кто принесет им все готовое на блюдечке с голубой каемочкой.

Неугомонные представители данного знака зодиака всегда морально готовы к чему-нибудь эдакому и на всякий случай держат за пазухой несколько козырей, чтобы достать их в самый подходящий момент. Стрельцы с оптимизмом смотрят в будущее и подбадривают окружающих, как могут. Если в вашем окружении пока еще нет такого оптимистичного человека, то вам обязательно нужно его найти – и тогда можно будет сэкономить на психотерапевте, проверено.

Со стороны порой кажется, что представители данного знака зодиака те еще паникеры – вместо того, чтобы мыслить позитивно и почивать на лаврах славы, они вновь и вновь будут придумывать себе сложности и прогнозировать самый худший сценарий развития событий. Зачастую даже близкие люди устают от их пессимистичных прогнозов, что уж говорить о тех, кто общается с Козерогами лишь по рабочим моментам. Но как бы там не было, в случае необходимости они очень быстро мобилизуются и протянут руку помощи тем, кто буквально вчера еще высмеивал их за слишком бурную фантазию и пессимизм.

Представители данного знака зодиака внутренне готовы к наступлению чего-то похожего на апокалипсис, потому всегда держат в голове несколько вариантов развития событий – если основной план не сработает, то у них под рукой тут же окажется запасной, а если подведет и он, то они тут же доработают очередную идею, которую тут же и попытаются воплотить в жизнь. К тому же, судьба не сильно испытывает на прочность Водолеев и в последний момент непременно сделает им какой-нибудь щедрый подарок. Потому они не сильно печалятся о наступлении кризиса – в самый нужный момент им подфартит, они это точно знают.

Эти борцы за справедливость уверены в одном – каждому отведена своя роль в этой жизни, поэтому не стоит бежать впереди паровоза и хвататься за то, в чем вы совершенно не разбираетесь. К тому же, сама мысль о кризисе и негативе их утомляет, потому они с большим удовольствием переключатся на то, что доставляет им настоящее удовольствие (особенно в тяжелое или нестабильное время) или предадутся мечтам о благополучном и насыщенном будущем, которое когда-нибудь для них наступит.