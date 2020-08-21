Ученый прокомментировал видео с НЛО, снятое с МКС

Неизвестные объекты, зафиксированные на видео отечественным космонавтом Иваном Вагнером, не является следами инопланетных цивилизаций, вероятнее всего, это спутники системы связи Starlink, заявил ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Накануне Иван Вагнер разместил в Твиттер видео с полярным сиянием над Антарктидой. На нем были зафиксированы 5 неопознанных объектов. Космонавт задался вопросом, что это может быть — метеоры, спутники или что-то иное.

Эйсмонт отметил, все сразу же предполагают, что это инопланетяне. Однако, скорее всего, заснятые с МКС объекты — это спутники Starlink. Вероятно, это часть группировки Илона Маска.

Рассматривая спутник сбоку, мы видим столбик, тянущийся от Земли куда-то вверх, как отметил Эйсмонт. Ученый уточнил, что никакого конкретного отчета для «Роскосмоса» о том, что обнаружил космонавт, предоставляться не будет.

Эйсмонт сказал, что сделать это возможно, однако это потребует сил и времени, к тому же такой задачи не ставилось.