Крест судьбы знака зодиака Водолей

Водолей – одиннадцатый знак зодиака.

Свободолюбивый, интуитивный, неожиданный. О том, какая судьба ждет рожденных под знаком Водолея, читайте в этой статье.

Чтобы понять, что же для Водолея самое важное, нужно вспомнить, что на зодиакальном круге знак Водолея следует сразу за знаком Козерога. А Козерог – это про ограничения. А Водолей – тот, кто эти ограничения ломает.

Бунтарская натура, независимость и абсолютная внутренняя свобода – вот и характеристики Водолея, и главные его ценности. Судьба Водолея в том, чтобы ежедневно отстаивать эти ценности, оставаться вне системы, формировать свой круг единомышленников. Водолей – знак революции, и часто эта революция внутренняя, она ощущается как психическое напряжение, которое исходит от рожденного под знаком Водолея.

Таким образом, работа Водолея – это всегда исследование чего-то нового, изобретение того, чего еще не существует в реальности, но существует в воображении автора. У Водолея на протяжении всей жизни возникает множество проблем, связанных с его неподчинением руководству. Вообще лучший вариант – работать на себя, но в юности мало кто может себе это позволить. Взросление Водолея в том, чтобы усмирить свой бунт чисто внешне, устранив проблемы с авторитетами, сохранив меж тем внутренний огонь и стремление к независимости. Кстати, в карьере Водолеям помогает их мощная интуиция – они словно получают сигналы из космоса относительно того, куда и как им двигаться.

В отношениях с людьми Водолей проявляет свои идеализм максимально ярко. Он ненавидит собственничество, ревность, считает себя принадлежащим только себя, и это обуславливает этакий имидж вечного холостяка или холостячки. Часто Водолеи не вступают в брак, потому что не видят смысла в форме, да и не хотят (опять же) принадлежать к системе, которая уже давно не отражает реальность. Их чувства свободны, как и их отношения, но не надо думать, что Водолеи безответственны. Второй управитель этого знака, Сатурн – планета ограничений, так что если уж Водолей считает себя связанным с кем-то прочными узами, он возьмет на себя даже больше, чем если бы он был женат или замужем.

Кстати, дружбу Водолеи ценят куда больше, чем любовь или страсть, поэтому особое место в их жизни отводится друзьям и единомышленникам. Водолеи обожают романтику чистых и светлых отношений с теми, кого они выбрали, подчиняясь велению сердца.

Дрья Лопушкова