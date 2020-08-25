Ясновидящая: «Эти знаменитости созданы друг для друга»

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова назвала черты характера российских звезд, которые могли бы объединить их в идеальные пары.

Существует даже отдельное фанатское движение, которое «шипперит» (фантазирует о любовных союзах своих кумиров) звезд. Их аргументы основаны исключительно на интуиции, они не понимают, как люди, которые просто созданы друг для друга, до сих пор не обратили никакого внимания на собственную совместимость.

Шаманка Кажетта Ахметжанова перечислила возможные успешные любовные комбинации для звезд российского шоу-бизнеса.

Екатерина Варнава и Дмитрий Билан

«У обоих персонажей очень развита самоирония, чувство юмора и самоотдача», — объясняет свой выбор Кажетта Ахметжанова. — «Если они вступают в отношения, то это надолго, потому что оба не ввязываются в серьезный союз с кем попало».

У Варнавы и Билана много общего. Они постоянно развиваются, живут в собственном графике, ценят личное пространство, но при этом легко находят общий язык с людьми и обязательно позвонят, когда найдется свободная минутка.

«Варнава, как Стрелец, абсолютно не ревнива, она статная и свободная внутри женщина, готовая быть только с тем мужчиной, кто полностью оправдывает ее ожидания», — рассуждает шаманка. — «Причем дело не в материальной составляющей, а скорее во внутреннем содержании».

Билан, в свою очередь, Козерог, который всегда возьмет проблему на себя и не оставит близкого человека наедине с неразрешенной ситуацией, определяет Кажетта.

Елка и Тимур Батрудинов

«Они оба очень ценят свободу. Тимур, как настоящий Водолей, постоянно находится в своих мыслях», — поделилась наблюдениями Кажетта Ахметжанова. — «У него одна нога здесь, другая там, и он ищет такой же легкости в партнерше».

Водолей никогда не будет бегать за кем-то, кто устраивает эмоциональные качели и играет с ним в игры.

Елка – Рак, но при этом очень социальный и открытый, считает шаманка. Ее эмоциональность найдет отклик в позитивном взгляде Тимура на жизнь. Оба они с другой планеты, где могут существовать только вдвоем, время от времени отвлекаясь на внешний мир, чтобы совсем уж не потеряться.

Светлана Ходченкова и Сергей Светлаков

«Такая пара – хороший пример счастливой и крепкой семьи в перспективе», — считает Кажетта Ахметжанова. — «Они оба любят и умеют работать, но всегда находят время для партнера, несмотря на плотный график и усталость».

И Светлана, и Сергей, по словам шаманки, ставят на первое место человеческие отношения, они очень преданные в романтическом плане и требуют того же от потенциальных партнеров. Опять же пара Стрельца и Козерога – это мирный союз, где есть место и компромиссу, и совместным развлечениям, и ярким чувствам.

Полина Гагарина и Эмин Агаларов

«Эту совместимость можно назвать даже очевидной. Дело не только в том, что они оба из музыкальной индустрии, а в том, что они вдвоем, будто две половинки одного целого», — рассуждает Кажетта Ахметжанова. — «Полина – яркая девушка, трудолюбивая, очень развита внутренне. Она не ищет мужчину, мужчины находят ее сами».

У Гагариной отлично развита самооценка, она знает, за что любит себя, но при этом никогда не поставит себя выше другого человека, если на это нет повода. Адекватность и талант очень привлекает в девушках Эмина, который в отношениях является завоевателем.

«Ему интересно ухаживать, оказывать знаки внимания и добиваться сердца избранницы», — считает шаманка. — «Полина Гагарина – это именно тот вариант, но на долгосрочную перспективу».

Марина Александрова и Баста

Несмотря на внешний образ, репер в отношениях очень преданный, заботливый и чувствительный мужчина. Настоящий рыцарь, каких можно поискать. Для него измена — это первый грех, он никогда не переступит через собственные принципы.

«Телец и Дева – это идеальное сочетание», — рассказывает Кажетта Ахметжанова. — «Марина, как женщина, в первую очередь привлекла бы Василия своей нежностью и правильными взглядами на устройство отношений. Она не из тех, кто способна ночью уехать без предупреждения, скорее всего, такая женщина окружает мужчину заботой и дает понять, что он для нее самый лучший».

Дело в том, что как Телец Василий Вакуленко никогда не станет связывать свою жизнь с женщиной с намеком на вседоступность. Марина, в свою очередь, ищет мужественность и мудрость в партнере.