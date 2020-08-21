Прогноз Ба Цзы на сентябрь: время наладить отношения

Сентябрь 2020-го – месяц Зеленого или Деревянного Петуха, И Ю.

Это хорошее время для того, чтобы наладить мосты и постараться сгладить возникшие шероховатости в отношениях. Особенно между мужем и женой. Начальником и подчиненным.

Облагораживанию контактов будет способствовать аспект сочетания в небесных стволах года и месяца. Сочетание – это всегда некая энергетическая гармония. Или, по крайней мере, гладкое течение событий.

Важно заметить, что энергия будет течь от жены к мужу, и от подчиненных к начальству. Именно женам и подчиненным придется стать донорами энергии и проявить больше сдержанности и дипломатичности.

Некая скрытность и закулисье вообще будут в тренде весь предстоящий месяц.

А потому довольно часто могут возникать состояния неопределенности, неясности или недопонятости. И придется действовать в полевых условиях, интуитивно и наощупь.

Большей мягкости в социальных контактах поспособствуют и два Цветка романтики: к годичному Цветку добавится благоухание месячного.

Традиционно это время, когда хорошо заводить новые знакомства, вести активную социальную жизнь, посвятить время развлечениям и увлечениям, активному отдыху.

Но месяц будет хорош не только для сферы взаимоотношений.

Сентябрь порадует нас и в материальном аспекте. Поскольку дом с Вратами прибыли будет силен и энергетически заполнится для всех.

Для рожденных в годы, оканчивающиеся на 1, вдобавок, активизируется личная Звезда Процветания. Им можно ожидать большего вознаграждения за свою работу.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 6 и 7, получат поддержку Звезды Благородного человека. Им стоит активнее обращаться в государственные инстанции, а также за помощью и советом к сослуживцам, близкому окружению и специалистам своего дела.

Для рожденных в годы, оканчивающиеся на 7, помимо всего прочего, активизируется Звезда Академика. Им будет полезно выделить время для того, чтобы чему-нибудь поучиться или заняться исследовательской работой.

Для важных дел и начала новых проектов старайтесь не использовать дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 4, 9, 21 сентября и 3 октября 2020 года. Столкновение – слишком напряженный аспект, грозящий лишними сложностями и препятствиями. Лучше будет их обойти.

Правильной настройки на энергии месяца!

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)